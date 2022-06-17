Финансовая поддержка украинской армии : Украинские биткоины

Почта Украины выпустила почтовые марки с военными мотивами. Люди выстраиваются в очередь, чтобы купить их. Деньги идут на нужды украинских вооруженных сил.

Отделение Укрпочты. Особняком стоят несколько человек.

„Вы в очереди?“ – спрашиваю я. „Нет.“

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„Не привезли?“ „Нет.“

„А чего вы стоите?“ „Вдруг привезут.“

„Обещали привезти?“ „Нет. Но спросите еще вы.“

Работница отделения говорит, что сегодня не привезут. Речь о новом экземпляре знаменитых марок с русским кораблем.

В начале полномасштабного вторжения к украинскому острову Змеиный в Черном море приблизился российский ракетный крейсер “Москва“ и сообщил, что он русский военный корабль, предложил украинским пограничникам сдаться. Один из украинцев ответил: „Русский военный корабль, иди нахуй!“. В последствии эту фразу начали размещать на билбордах, футболках, вставлять в песни. Ею даже те люди, которые не матерятся в принципе, хотят донести оккупантам: здесь вам делать нечего, вас здесь никто не ждёт, убирайтесь.

И вот дело дошло до марок, которые выпустила Укрпочта. Саму фразу на марке не разместили, но по изображению все понятно.

12-го апреля марки ввели в обращение. Помню, как друг попросил заехать на Главпочтамт и купить ему блок. Я не поехала – в центре дел не было, метро ходило с промежутком в минут 50. Наверное, так же кто-то в свое время проморгал появление биткоинов.

И вот 13-го апреля украинские военные подбили тот самый русский военный корабль „Москва“. В итоге он затонул. Сработало!

И началось. За марками выстроились очереди. Укрпочта ввела ограничения для офлайн и онлайн продаж. Марки быстро раскупили, а Укрпочта выпустила следующий экземпляр под названием „Русский военный корабль все“ – 5 миллионов экземпляров. В пять раз больше, чем предыдущего. Всего два дня офлайн-продаж.

В один из этих дней я и попытала счастья в районном отделении. В центральном же выстроилась километровая очередь за несколько часов, до начала продажи.

Кто-то потом успешно перепродал марки для личного блага. Для кого-то марки – память об исторических событиях. Но, наверное, самое правильное применение для них – поддержать Вооруженные силы Украины.

Война длится уже четвертый месяц, денег у людей меньше, но военные все так же защищают Украину на фронте. И тут на помощь приходят аукционы с вот такими марками, хрустальным микрофоном, который получили Kalush Orchestra за победу на Евровидении, и прочим. Микрофон, кстати ушел за $900,000 – вся выручка военным.

И вот марки с русским кораблем выходят на международный рынок через eBay. Наверное, хватит не всем.

А тем временем Укрпочта уже разрабатывает дизайн новой исторической марки. На ней будет написано „Добрый вечер, мы из Украины!“. Это фраза из музыкального трека Probass ∆ Hardi, которая стала неофициальным военным приветствием в Украине.