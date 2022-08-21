Повседневная жизнь в Украине : Успеть до комендантского часа

Кино, спортзал, озеро – это часть жизни, по крайней мере, в период между комендантскими часами. Взгляд на повседневную жизнь украинской столицы.

“Жизнь – это то, чем вы занимаетесь между сигналами воздушной тревоги“, – говорится в одном меме. Я бы сказала иначе: это то, чем вы занимаетесь от комендантского часа до комендантского часа. В Киеве он начинается в одинадцать вечера, а заканчивается в пять утра.

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Все, что происходит днём, если смотреть на вещи поверхностно, практическим ничем не отличается от того, что было год назад. Я живу недалеко от озера и залива. И там, и там пляжный сезон в разгаре. На заливе есть катамараны, байдарки и сапы напрокат.

Однажды вышла вечером посидеть у воды.

„Ты не против, если я границу отодвину? Предупреди, если решишь на меня на пасть. Но вообще у меня супермощное ПВО (протвовоздушная оборона)“, – это двое мальчишек играют в города из песка.

Работают спортивные студии. В одной из моих на календаре до сих пор никто не перевернул страницу с февралем. Заработали кинотеатры. Пошла на „Худший человек на свете“ Йоакима Триера. О девушке за тридцать, которая ищет себя. Или, если шире, о потеряном в жизни поколении миллениалов. Год назад тема была бы актуальна и для меня. Но сейчас кажется, что все эти поиски себя – что-то из прошлой жизни. Приоритеты поменялись, цели существенно сузились, в основном до одной – чтоб закончилась война. Нашей победой. Для многих ежидневной целью стало просто выжить.

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Человек десять зрителей ушли, не досмотрев последнюю часть. Совсем не обязательно, что им не понравился фильм. Возможно, они далеко живут. Метро сейчас закрывается раньше. А добраться нужно, опять таки, до комендантского часа. Это правило для всех. Даже для таксистов.

До коменданского часа ты можешь попасть на любой руфтоп, в любое заведение. Но в какой-то момент, где-то в 9-10 вечера, все начнут собираться, нести счет и вежливо просить уйти. Просто персоналу тоже нужно попасть домой. До комендантского часа.

Нарушители, конечно, есть. Например, в конце июня Полиция Киева отчиталась о результате ночных рейдов – 420 проверенных заведений (два из них работали в комендантский час), 219 врученных повесток в военкомат. Однако, такие наказания вызвывают дискуссии в обществе. Против высказывались сами военные и даже Министр обороны. “Потому что служить стране и защищать страну – это точно не может быть наказанием“.

Тем временем, я учусь ценить жизнь в мелочах и выхожу гулять и есть шелковицу с дерева минут за двадцать до комендантского часа. “Я наслаждаюсь каждой секундой здесь. Это совсем другая реальность“, – сказал мне знакомый военный, который приехал в Киев с фронта на пару дней.