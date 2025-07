+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++USA brechen Gaza-Waffenruheverhandlungen in Katar ab

USA rufen Gaza-Verhandlungsteam aus Doha zurück

Im Ringen um eine Waffenruhe für den Gazastreifen haben Israel und die USA ihre Verhandlungsteams zurückgerufen. Fast drei Wochen nach Beginn der jüngsten Gesprächsrunde im katarischen Doha hätten die USA beschlossen, ihre Delegation abzuziehen, um sich in Washington weiter zu beraten, erklärte der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Donnerstag in Onlinemedien. Er warf der Hamas eine Blockadehaltung vor. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte indes die Anerkennung eines palästinensischen Staates an.

„Während die Vermittler große Anstrengungen unternommen haben, scheint die Hamas nicht koordiniert zu sein oder in gutem Glauben zu agieren“, teilte Witkoff mit. „Wir werden jetzt alternative Optionen in Erwägung ziehen, um die Geiseln nach Hause zu bringen und ein stabileres Umfeld für die Menschen von Gaza zu schaffen.“ Wie diese Optionen aussehen könnten, war zunächst unklar. Das Weiße Haus wollte die Angaben nicht kommentieren.

Es sei „eine Schande, dass die Hamas auf diese egoistische Weise gehandelt“ habe, sagte Witkoff weiter. Die USA seien entschlossen, sich um ein Ende des Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zu bemühen.

Die Trump-Regierung versucht seit Monaten, ein Waffenruheabkommen im Gaza-Krieg zu erreichen. Bei wochenlangen Gesprächen in Katar sind kleine Fortschritte gemeldet worden, ein Durchbruch blieb aber aus.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hatte am Donnerstag das israelische Verhandlungsteam nach Hause einbestellt, nachdem die Hamas nach eigenen Angaben Israel einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe übermittelt hatte.

Netanjahus Büro bedankte sich bei Witkoff und den Vermittlern Katar und Ägypten für deren Bemühungen. Nähere Details wurden nicht genannt.

Zuletzt war bei den Verhandlungen über eine Vereinbarung gesprochen worden, zu der voraussichtlich eine 60-tägige Waffenruhe gehören würde. Während dieser würde die Hamas zehn noch lebende Geiseln freilassen, sowie die Überreste von 18 weiteren Geiseln. Im Gegenzug würde Israel palästinensische Häftlinge freilassen. Zudem würden die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärkt und beide Kriegsparteien würden über einen dauerhaften Waffenstillstand reden.

Doch die Gespräche sind durch Forderungen beider Seiten erschwert worden. Die Hamas sagt, sie würde die restlichen Geiseln nur im Gegenzug für einen kompletten Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen und ein Ende des Kriegs freilassen. Israel will den Krieg nicht beenden, bevor die Hamas auf ihre Herrschaft im Gazastreifen verzichtet und die Waffen niedergelegt hat. Die Hamas lehnt diese Bedingungen ab. (afp/ap)

Bericht: Hamas fordert Freilassung von Massaker-Beteiligten

Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas, von denen noch mindestens 20 am Leben sein sollen. Einem Bericht des israelischen Senders KAN zufolge soll die Hamas in ihrer Antwort auf den Waffenruhe-Vorschlag erstmals die Freilassung von Terroristen verlangt haben, die an dem Massaker am 7. Oktober 2023 beteiligt waren.

Anderen Medienberichten zufolge soll die Terrororganisation verlangt haben, dass im Gegenzug für die Freilassung von zehn in Gaza festgehaltenen Geiseln Israel 200 zu lebenslanger Haft verurteilte Palästinenser freilässt. Außerdem müsse Israel 2.000 Palästinenser, die seit Beginn des Krieges festgenommen worden waren, gehen lassen, hieß es unter Berufung auf Vermittlerkreise. (dpa)

Vor dem Hintergrund anhaltender Warnungen vor einer tödlichen Hungerkrise haben einige Hilfsgüter UN-Angaben zufolge den Gazastreifen erreicht. Die Vereinten Nationen bestätigten, dass UN-Teams am Mittwoch vor allem Mehl an zwei Grenzübergängen abholen und in den Küstenstreifen mit zwei Millionen notleidenden Menschen bringen konnten. UN-Sprecher Farhan Haq betonte in New York, dass die freigegebenen Mengen nicht genug seien: UN-Partnerorganisationen im Gazastreifen sowie das Nothilfebüro der Vereinten Nationen berichteten, „dass die Hilfe, die sie in den letzten zwei Monaten nach Gaza bringen konnten, bei weitem nicht ausreicht, um den Überlebensbedarf der Menschen zu decken.“ Israel müsse mehr Lieferungen zulassen.

Israel kontrolliert Grenzübergänge

Der UN-Sprecher widersprach der israelischen Darstellung, die Vereinten Nationen würden sich weigern, Nahrungsmittel zu verteilen. „Wir versuchen nicht, all diese Menschen, einschließlich unserer eigenen Mitarbeitenden, daran zu hindern, Lebensmittel zu bekommen. Sie werden durch verschiedene Hindernisse aufgehalten, auch durch die israelischen Behörden“, sagte Haq. Der mehrstufige Genehmigungsprozess durch die israelische Armee sei sehr umständlich, es gebe große Verzögerungen, oft breche die Nacht herein, bevor umgeladene Güter losfahren könnten.

Zuvor hatte das israelische Außenministerium mitgeteilt, das israelische Militär habe Dutzende internationale Journalisten an den Grenzübergang Kerem Schalom eingeladen, um zu zeigen, wie Hunderte von Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fuhren. Die Güter stünden jedoch herum und würden nicht verteilt. Das Ministerium warf den UN vor, die Verteilung der Hilfsgüter zu verweigern.

Der Gazastreifen steht nach Angaben von Hilfsorganisationen kurz vor einer „Hungersnot“. Jeder Tag ohne ausreichende Nahrungslieferungen verschärfe die Situation weiter, sagte UN-Sprecher Haq am Donnerstag. „Wir sagen das seit Monaten, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem tatsächlich Menschen sterben.“ (dpa)