Политзаключенные в России : Открытки в тюрьму

Политические активисты в России организуют поддержку заключенных. Поскольку идея была воспринята с большим интересом, она переходит и в Интернет.

Число политических заключенных в России растет с невероятной скоростью с конца 2019 года. Видя это, волонтеры и активисты, стали проводить в независимых московских пространствах вечера, где все желающие могли подписать открытки находящимся в тюрьме – политзаключенным.

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Людей приходило так много, что организаторы решили создать на основе базы данных политических заключенных России, который ведет “Мемориал“ – бот в телеграмм. Там можно выбрать направление, за которое человек отбывает наказание “за веру“ или “за политику“, получить адрес его тюрьмы и отправить открытку и поддерживающие слова.

Ты просто нажимаешь кнопку и тебе выдается адрес тюрьмы где находится человек. И подсказки, как лучше оформить письмо, которое проходит цензуру государством.

С февраля 2022 заключенных стало еще больше. И в боте появилась новая вкладка “за мир“. Это минимум 116 человек и их число растет. Это обычные россияне, которые оказались в тюрьме из-за комментария, или акции где сообщили о жертвах среди мирного населения Украины. Или те, на кого написали донос.

“Кроме моральной поддержки, большое количество писем и открыток помогает обезопасить политзаключенных. Администрация тюрем не любит лишнего внимания к себе и шума. Если человек получает большое количество писем, то если с ним что-то произойдет, то это быстро станет известно“. – говорит Леша Миняйло, политический активист, которой сам находился в СИЗО “Матросская тишина“ два месяца и знает, как важна такая поддержка, он и стал одним из организаторов “Свобота“ и поддержал команду для его создания.

Про то, что поддержка в виде писем очень важна всем, кто находится в тюрьмах часто пишут и сами заключенные. Вот их слова, которые собирает команда “Свобота“:

“Заключение вселяет в меня ощущение, будто бы я стал бесплотным духом, будто бы я могу только видеть, слышать, думать, но при этом никак не могу влиять на окружающий мир. За исключением писем, это то немногое, что позволяет мне быть в полной мере живым“. Пишет – Владимир Сергеев, который был задержаны 6 марта 2022 года на Пушкинской площади, где проходили антивоенные акции, его осудили на восемь лет.

“Письма помогают нам сохранить силу духа, веру в людей и главное – понимание того, что всё не зря, что не просто так мы сидим, это тоже имеет смысл, мотивируя людей на значимые действия. Открытки стоят на моей полочке, всякий раз даря улыбку“, пишет журналистка Мария Пономаренко, ее осудили в Барнауле, приговорили к шести годам колонии общего режима.

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“Чем больше увеличивается отсиженный мной срок, тем ценнее и важнее становится поддержка, которая доходит через толстые стены, решетки и шлюзы. Эти открытки и письма, как маячки, дают понять, что на „воле“ всё ещё идёт борьба“, пишет акционист и писатель Павел Крисечич, он получил пять лет колонии за инсценировку самоубийства на Красной площади.