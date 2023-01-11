Последствия мобилизации в России : Когда почти все адвокаты покинули страну

Впервые за многие годы россияне пытаются срочно разобраться в том: Могу ли я убивать и хочу ли я умирать? Зачем все это происходит? Почему так страшно?

Россиян винят в том, что они слишком медленно осознают масштабы катастрофы в которую погружаются без особого сопротивления и не понимая то, насколько они жертвы государственной политики. Мобилизация ударившая всех как током в сентябре 2022 года к январю 2023 года стала смертным приговором для десятков тысяч семей.

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В Москве на остановке можно услышать как молодые мужчины ожидая автобуса обсуждают порядок по которому отбирает военкомат и свои категории годности, в соцсетях постоянно пишут кого как забрали в военкомат и как он спасался или не смог спастись его родственник или друг. В регионах к рабочим на завод приезжает полиция и раздает повестки, потом задерживает и отвозит в военкомат. Кого-то могут просто задержать на улице, кого-то выманить под предлогом покупки техники или подержанных вещей через сайт.

Впервые за многие годы жизни в стране россияне пытаются срочно разобраться в том: какие у них есть права, как общаться с адвокатом, что делать в военкомате, как правильно вести себя если ты не имеешь возможности выехать из страны и в конце попробовать еще и ответить на вопрос: Могу ли я убивать и хочу ли я умирать? Зачем все это происходит? Почему так страшно?

Вот мне звонит подруга, которую читаю в соцсетях. В слезах рассказывает, что ее отцу пришла повестка. Что он пенсионер, что когда-то он служил в СССР два года на границе где-то в Армении и ничего буквально не помнит и что он напуган как никогда в жизни. Что им нужен адвокат и он боится выходить из дома в Москве, потому как его могут похитить в военкомат.

Подруга рассказывает мне, что ее мужа – реаниматолога, пока не включили ни в какую бригаду, но от их больницы уже формируют списки. Людей отправляют на “линию фронта“. Ее муж не готов бежать из страны. Он врач и отец для своего маленького сына. Он не делится своими страхами, но его жена тоже ищет адвоката, чтобы если что понять как возможно себя спасти легально.

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Невеста мужчины из Петербурга, который уже прошел призыв и его забрали в “учебку“. Она постоянно рыдает и объясняет мне, что на ее любимого человека сильно давят военные и угрожают уголовными сроками за дезертирство и просят его подписать контакт, он в тяжелом моральном состоянии и умоляет отпустить его и он не готов ехать на фронт где бы он ни был. Его родители просто не понимают, что можно сделать. Они тоже ищут самого стойкого адвоката – способного помочь им вытащить его.

Сегодня найти адвоката помогающему разобраться семье того, кто находится под угрозой мобилизации и защитить человека в суде: один из редких способов избежать призыва. Адвокат часто может оценить сразу шансы на спасение от военкомата и дать совет человеку – бежать из страны или нет. Или помочь с жалобой и просто рассказать о правах, разобраться в тысячи новых принятых законов за последний год. Другой вопрос, что в России осталось критически мало адвокатов-правозащитников, почти все правозащитные команды уехали из России и готовы помогать только онлайн.