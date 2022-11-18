Военнопленные в Украине : Путь домой

Наш автор собирает сообщения людей о войне и плене. Иногда это так ужасно, что у нее не хватает слов.

— „При обстреле меня ранило в руку. Затем нас с товарищем захватили в плен, завязали глаза и увезли от линии фронта. Несколько часов нас по очереди допрашивали и избивали, пытались узнать количество войск, наше расположение, спрашивали, какая у нас техника. Но будто им кто-то скажет“, – хмыкает украинский военный Роман Тушевский.

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Я говорю с Романом по телефону. Он до сих пор находится на реабилитации в Киеве после ранения и плена. Мужчина говорит тихо, хрипло, иногда нервно шутит и неловко подбирает слова для ответа.

До войны 34-летний Роман работал водителем грузовиков – не служил, однако после 24 февраля пытался вступить в территориальную оборону (ТРО). В ТРО Романа не взяли – в первый же день закончились места. До войны Роман занимался хобби, был оператором дронов. Украинские военные, узнав об этом, попросили отслеживать перемещение российской армии. Позже Роману выдали временное удостоверение военного, так в марте он оказался на фронте. На Луганском направлении роту Романа окружили. Часть военных смогла убежать, часть погибла, остальные попали в плен.

Через 10 минут интервью Роман умолкает, будто набирается сил и воздуха. В этом молчании больше усталости, чем разговоров. Мужчина вспоминает, в плену его жизнь походила на бесконечные переезды. Ему „повезло“ из-за ранений чаще бывал в больницах, чем в СИЗО. Больницы находились на временно не подконтрольных территориях Украины.

„Врачи не разговаривали с нами, потому что всюду были военные, но по ним было видно, как они не рады, что эти русские пришли на нашу землю“, – вспоминает Роман.

„После больницы меня перевезли в город Сватово. Там россияне переделали отдел полиции под тюрьму. В камерах на несколько метров находилось около 20 человек, больше всего – гражданских. Позже меня переместили в другое место, но россияне с улыбкой сказали, ты здесь до утра не доживешь, и вывезли в Россию в Курск. У них знаете, было так, как только мы немного выздоравливали – отправляли в Россию в СИЗО – там всех сразу избивали. Военному, с которым я был в больнице, поставили пластину в руку. Вылечился, отправили в СИЗО. Через три часа вернули в реанимацию, поломаны обе руки“.

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Пока Роман говорит я тысячи раз в голове переписываю вопросы, которые должна задать. Извиняюсь, стараюсь звучать тактично и замираю с каждым вдохом по ту сторону трубки. „Россияне говорили, что мы никому не нужны, что о нас забыли, рассказывали, что Россия уже захватила и Запорожье и Николаев. И так каждый день. Люди разные, а информация та же. Часто заставляли петь гимн России. Кормили трижды в день, но на еду давали считанные минуты“, – взволнованно вспоминает военный.

Отвлекаю его. Спрашиваю, помнит ли как возвращался домой. „Я словно не дышал в плену, а когда меня обменяли я задыхался“, – медленно произносит Роман. Голос его дрожит. Теперь мы молчим вдвоем.