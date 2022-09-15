Повседневная жизнь на войне : Киев, моя собака и я

Незадолго до начала войны наш автор заводит собаку. Это требует много работы. Но он оказывает психическую помощь во время воздушных налетов.

— „Здравствуйте, я мать пленного военного, вы наша последняя надежда помогите его вернуть“, – так начинается большинство моих рабочих сообщений с 24 февраля. Звонки и письма поступают и днем и ночью. Их более 500 все они как бы от дальних родственников. Это изнашивает сердце как подошву – по кусочку. Как общаться с теми, кто потерял самое дорогое. Как слушать истории вышедших из плена украинцев и не плакать потом час. Я не знаю. Такому не учат в университете.

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На момент полномасштабного вторжения я всего полгода работала в серьезной журналистике. Окончила магистратуру. Несмотря на напряженность и висящую в воздухе войну, я не сильно в нее верила. Более того, я была уверена – войны не будет. Поэтому исполнила мечту детства и наконец-то завела собаку – спаниеля Дину.

— Так и знал, не надо было ее брать, но сейчас что поделаешь, – сказал мне папа, когда в Киев прилетели первые ракеты.

Сейчас, я знаю, если бы не собака, и не рутина вокруг нее, возможно, я бы не выдержала все события после 24 февраля. Вы когда-нибудь везли собаку на прививку под звуки артобстрела за городом? Возможно, вы убирали за собакой, когда над головой ПВО сбивает ракету? Или возможно вы искали хоть какой-то корм для вашего любимца неделю повсюду и находили последние 15 килограммов у очень подозрительного мужчины в гараже, на окраине города? Вы когда-нибудь придумывали, что скажете военным если вашей собаке нужно будет в туалет после комендантского часа? – Скажу, ее тошнит, – думаю я каждый раз.

Я взяла Дину за 4 дня до войны и забыла что такое сон. Сначала – Дина просыпалась 8-м раз за ночь и скулила. А потом еще месяц я спала по два часа в день, потому что армия РФ шагала по Украине убивала детей, женщин, животных, захватывала людей в плен. И я должна была делать то, что умею – была журналистом.

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А на фоне до сих пор шла жизнь. Я осталась в Киеве, смотрела, как он за неделю превращается в крепость. Тревожные люди сидели в бомбоубежищах, искали банкоматы лекарства, тихонечко гуляли по центру города, замирали посреди улицы листая новости. И если не говорили о войне словами, то говорили глазами.

Сейчас большинство вернулось. Люди снова говорят о планах на неделю, о школах, об экзаменах, ищут работу, жилье. Всех, кто остался в городе, автоматически узнаешь по спокойствию. Мы были здесь с самого начала, мы знаем все волонтерские центры, рабочие аптеки, и где пекут хлеб, если город внезапно окажется в осаде. Приехавших, когда в городе стало спокойно узнаешь по спорам, по нервной привычке оглядываться после каждой воздушной тревоги, по упакованным вещам в коридоре.

Да, сейчас в городе спокойно. Но война продолжается. Я все еще выгуливаю собаку под сирены. Мы до сих пор боимся громких звуков.