Погибшие мирные жители и война в Украине : Выжженная земля на пути в Киев

Еще на прошлой неделе здесь были российские войска, а сегодня у всего мира есть возможность увидеть, что они после себя оставили.

Небольшой городок Бородянка в Киевской области с довоенными 12 тысячами жителей фактически уничтожен. Здесь не осталось уцелевших зданий. Те, кто пережил месяц российской оккупации, не знают, с чем его можно сравнить кроме ада.

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Бородянка – один из немногих городков вблизи столицы Украины, который российская армия забрасывала 250-килограмовыми фугасными авиабомбами. Самолеты-бомбардировщики сбрасывали бомбы на жилые дома, заходили на второй круг и опять бомбили. Ни одного стратегического объяснения такой жестокости нет, ведь в этом населенном пункте не было ни одного военного объекта. Только дома, школы, садики, центры культуры и магазины.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорит, что в этом населенном пункте погибших мирных жителей намного больше, чем в Буче. Но здесь их убивали иначе – просто погребали заживо. Когда авиабомбы сбрасывали на многоэтажные дома, большинство людей пряталось в подвалах. После удара дом складывался как карточный домик, а под завалами оставались люди. Оккупанты спасателей не пускали на места трагедий.

Эти авианалеты начались в конце февраля, а завалы начали разбирать только 7 апреля. В первый день было найдено 27 тел. Сколько их еще будет – даже невозможно предположить.

На центральной улице Бородянки рядом стоят три многоэтажки, в двух из них прямо посередине домов огромные дыры. Все этажи с первого по последний сложились в груду обломков. Шансы, что кто-то, находясь под ними полтора месяца, выжил, равны нулю.

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Один из местных жителей, чей рядом стоящий дом, также уничтожило взрывом, сказал, что эти многоэтажки горели еще потом два дня. Никто их не тушил. А в тех, кто пытался помочь людям под завалами, российские солдаты стреляли. Фактически возле каждого дома в Бородянке есть свежие могилы. Так люди хоронили своих погибших родственников, друзей, соседей.

Глядя на это, невозможно понять, зачем это все делалось. Кем нужно быть, чтобы делать такое? Что чувствовал пилот самолета, сбрасывая авиабомбы и зная, что там мирные жители? Убегая, российские солдаты уносили с собой награбленное – стиральные машинки, холодильники, телевизоры, микроволновки и даже кастрюли. Неужели это все стоит крови на их руках?

Неужели и это зло действительно так банально, как писала о нем Ханна Арендт?