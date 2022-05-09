Война на Украине 2014 и 2022 : Где вы были восемь лет?

Автор жил на востоке Украины, когда в 2014 году началась война. Сейчас он уже переживает вторую войну на своей украинской родине.

Очень популярное выражение сторонников войны России против Украины – “это где вы были восемь лет?“. Этот риторический вопрос не ожидает ответа, суть его в том, что якобы Украина восемь лет вела войну против сепаратистов на Донбассе и нечего, мол, теперь возмущаться от того, что российская армия бомбит украинские города.

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Я готов ответить на вопрос, что я делал восемь лет назад, когда Россия напала на мой дом.

Война на Донбассе 2014

Это был довольно прохладный апрельский день – 12 апреля 2014 года, День космонавтики. Мне 20 лет, у меня длинные кудрявые волосы, я студент местного педагогического вуза в Славянске. Но учусь я плохо, я редко хожу в университет, так как работаю на двух работах – днём я журналист-новостник местной газеты, а вечером киномеханик в небольшом кинотеатре.

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В этот день я попросил коллегу подменить меня, но на работу так и не вернулся. В то утро отряд Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего сотрудника российской ФСБ, захватил местный отдел полиции. К вечеру над мэрией города развевался российский флаг.

В течение дня в городе появились блокпосты, над городом летали вертолеты, а власть в городе окончательна перешла в руки вооружённых людей. На пятый день захвата города они пришли за мной. Я засветился в эфире нескольких телеканалов и этим вызвал подозрение. Меня спасло только то, что менее, чем за час до обыска я пошёл в другую комнату в общежитие. Банальное желание пойти пить чай к друзьям спасло мне здоровье, а может быть и жизнь. Утром я уехал во Львов.

А потом после 2015 года крупных столкновений почти не случалось и несмотря на жертвы среди мирных жителей и военных – о войне как будто действительно начали забывать. Я и сам считал, что война если и не закончилась, то как минимум перешла в стадию замороженного конфликта.

Начало войны 2022 года

24 февраля 2022 года. Мне 28 лет, у меня кудрявые волосы и седые виски. Я лежу на диване в съёмной квартире, в Киеве, а за окном грохочут взрывы. Одна из первых мыслей в голове – для меня это война вторая по счёту, я уже смог пережить начало одной, переживу и вторую. Чемодан, ключи, Львов.

Я не был готов ни к первой, ни к второй войне. Вторая – именно по ощущениям, как будто была персональная передышка, но она внезапно закончилась. И в 2014, и в 2022 многие говорили о возможности войны, но я был готов обманывать сам себя – и оба раза проиграл. На пятый день войны я коротко остриг волосы, но седину скрыть уже невозможно. Буду ли я вспоминать об этих днях через восемь лет?