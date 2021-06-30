Репрессии в Беларуси : Под домашним арестом

Государство играет со своими гражданами.Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 93.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске. На борту был бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его девушка россиянка София Сапега. Задержание пары вызвало резонанс во всем мире.

Сапегу обвиняют в участии в массовых беспорядках, разжигании социальной вражды и розни. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. А Романа Протасевича – по трем статьям Уголовного кодекса: разжигании социальной вражды и розни, организации массовых беспорядков и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Протасевич давал „признательное интервью“ государственному телеканалу ОНТ, но адвоката к нему не подпускали тогда. А 25 июня в сети появилась неожиданная новость, что ребята находятся под домашним арестом, но в разных съемных квартирах в Минске.

- Мы в шоке, мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, – прокомментировал ситуацию отец Протасевича телеканалу ВВС. – Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял. Адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство.

- Почему многие считают, что Протасевича с девушкой посадили на домашний арест из-за санкций? – комментирует в Фейсбуке ситуацию журналистка Татьяна. – Санкции требуют отпустить всех, а не Протасевича. Я думаю, ему смягчили условия благодаря сотрудничеству и санкции не при чем, хотя власть может выдавать это как шаги по улучшению ситуации.

- Очень интересно конечно, – пишет журналистка Евгения, которая покинула Беларусь из-за репрессий. – Я сразу подумала, кто же арендодатель этих съемных квартир?

- Ябатьки, как ощущения от этой новости? – обращается к сторонникам Лукашенко минчанин Антон. – Целого „террориста“ под домашний арест отпустили. Ваша логика цела, мозг не взорвался? Кто тут еще пару дней заявлял, что санкции ни на что не влияют и делают страну сильнее?

- Они записывают новую порцию с заложниками: Роман Протасевич и София Сапега сегодня были замечены возле реки Свислочи (рядом с редакциями государственных ТВ), – пишет Антон Мотолько, создатель канала в телеграм. – Сегодня в районе 17:00 в парке Горького видел, как седой журналист на большую камеру в синем чехле на набережной Свислочи брал интервью у Протасевича (точно) и Сапеги (предположительно). В отдалении незаметно кружили тихари (милиция).

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Совет Евросоюза 21 июня утвердил четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко. Со стороны все это выглядит как странная государственная игра – домашний арест. Нас пытаются в нее втянуть. Не ясно, откуда взялись эти съемные квартиры, почему Сапега ходит в ресторан с родителями и гуляет по набережной Минска за ручку с Протасевичем. Людьми играют в своих интересах. На данный момент в Беларуси более 500 человек признаны политзаключенными.