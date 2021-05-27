Санкции против Беларуси : Железный занавес опускается

В центре Европы появились пираты. Жестокие и не очень умные. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Минске в эти непростые времена. Эпизод 87.

Наконец-то ЕС выдал реакцию, которой от него ждали белорусы. Минск перешёл черту между репрессиями пусть беспрецедентно жёсткими, но внутренними, и международными делами.

Был захвачен самолёт авиакомпании Ирландии, летевший из Греции и Литву. Был похищен пассажир, который юридически не пересекал белорусскую границу. Я не специалист по международному авиационному праву, но тут явно букет нарушений. А срочный подъём истребителя с базы в Барановичах для того, чтобы помешать рейсу сесть в ближайшем аэропорту и направить его в Минск – это однозначный акт воздушного терроризма.

Тем смешнее слушать официальную пресс-конференцию, на которой было сказано о полученном письме с угрозами от ХАМАС. А ещё смешнее к вечеру того же дня было прочитать ответ представителя группировки Фавзи Бархума, про то, что это не их методы. Если читать между строк, то можно увидеть: „Позвольте, но у нас приличный клуб террористов с традициями, мы занимаемся захватом заложников более 50 лет, у нас есть регламент и правила профессиональной этики. А кто додумался пригласить сюда этого безумного деда?“

Сейчас уже понятно, что это была полноценная операция КГБ и ФСБ. Знали кто летит, диспетчеры имели инструкции после сигнала о минировании сажать именно в Минске, а не в ближайшем региональном аэропорте, подходящим для аварийной посадки. Хотелось бы также узнать кто те 6 человек, которые сошли с рейса в Минске, и просто исчезли.

Белорусов волнует и судьба з Протасевича

Всех белорусов волнует и судьба задержанного журналиста Романа Протасевича. Показанный вчера поздно вечером ролик МВД не оставил сомнений: перед тем, как говорить на камеру написанный ему тест Роман был жестоко избит.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Иначе как объяснить разницу между фото при задержании и того, что мы увидели, несмотря на специально выставленный свет и грим. Даже если просто посмотреть невооруженным глазом, то видны и гематома на скуле, и припухлость на нижней губе, и признаки механического воздействия на ткани кожи. И переносица в верхней трети уж очень предательски выделяется. Закрытая одежда тоже наводит на невесёлые догадки о том, что же на теле заключённого. И что возмутительно, этот пропагандистский ролик был загружен в рекламу на Youtube, деньги, конечно, взяты на продвижение из наших налогов.

21 мая в колонии скончался Витольд Ашурок, активист, которого приговорили к 5 годам тюрьмы. Официальная причина – остановка сердца. Тело родственникам до сих пор не выдали. Витольду было всего 50 лет, это не возраст для серьёзных проблем со здоровьем. Мама Романа Протасевича очень переживает за сына, ведь очень удобная для власти „сердечная недостаточность“ может внезапно развиться и у 25-летнего.

Впрочем, стоит признать, что если чему и научились белорусы за 290 дней протестов, то это не питать иллюзий. Ни по поводу ужесточающихся репрессий, ни о лжи, которая льётся с экрана, ни о том, что нам кто-то поможет, кроме нас самих. Сегодня мы все оказались даже не за „железным занавесом“, а в концлагере, без последней возможности покинуть его.

После инцидента, закрыв по большому счету авиасообщение с Беларусью, ЕС подумал о себе. Если сумасшедший узурпатор грозит ракетами „воздух-воздух“ гражданскому самолёту, то не придёт ли ему в голову в припадке своего безумия сбросить бомбу на свежепостроенную на российские деньги атомную электростанцию в Островце, устроив всей Европе новый, но ещё более страшный Чернобыль? И вот сейчас время для выхода белорусов, которым пора понять, что революции не делаются с перерывами на обед и отпуск на море за границей. На нас смотрит весь мир. А наш мир зависит только от нас.