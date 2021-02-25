Адвокаты в Беларуси : Давление и запугивание

У адвокатов политзаключенных отозвана лицензия. Янка Беларус рассказывает о происходящем в Беларуси в эти тревожные времена. Эпизод 64.

Беспрецедентное давление на адвокатов, защищающих политзаключённых продолжается. Людмилу Казак, действующего адвоката Марии Колесниковой, 19 февраля лишили лицензии. Заодно лицензий лишили еще трех адвокатов – Константина Михеля, Михаила Кирилюка и Максима Конона.

Действие лицензии Конона прекратили, поскольку в октябре прошлого года ему назначили 12 суток ареста „за участие в несанкционированном митинге возле городского пляжа в Браславе“. Конон утверждает, что в Браславе в митингах он не участвовал, а ездил туда по поручению клиента.

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Действие лицензии Кирилюка прекратили из-за „некорректных выражений в отношении представителей государственных органов, что является поступком, несовместимым со званием адвоката“.

Действие лицензии Михеля прекратили по неизвестной причине. Вероятно, поводом стало то, что в ноябре его арестовали на 14 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Мне кажется, это выглядит как вмешательство в свободу выражения мнений адвокатами и слабо совместимо с принципом независимости адвокатуры в целом. Госчиновник не может определять судьбу того, кто может быть адвокатом, а кто по словам начальницы из Министерства Юстиции Елены Радобольской „является балластом“. И в принципе странно, что государство лицензирует адвокатскую деятельность, даже в соседней России такого нет.

Михаил Кирилюк, вынужденный перевезти семью в Польшу несколько месяцев назад, рассказал о причинах расправы над адвокатами: „Меня лишили лицензии адвоката за мои публикации на политические темы на личной странице в Facebook. Я считаю, что это политическое преследование, поскольку я вел политические дела. У меня есть заключение лингвистов о том, что оскорбительных высказываний в моих постах нет.

Глава республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц и представители Министерства Юстиции говорили прямо, что адвокат не имеет права высказываться на политические темы, и тот, кто хочет продолжать это делать, должен сам сдать лицензию. Я считаю, что цель лишения адвокатов лицензии – это препятствие оказанию юридической помощи, а также запугивание остальных адвокатов. Министерство Юстиции хочет таким образом заставить адвокатов, которые ведут дела политических заключенных, не высказываться в публичном пространстве.

Поскольку средств юридической защиты внутри страны в Беларуси уже не осталось, публичность в расчете на международную реакцию – это единственное, что осталось у беларуских политических заключенных. Пытки в Беларуси не закончились в августе. Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, в Беларуси пытают людей.

Если европейским политикам не все равно что происходит в Беларуси не на словах, а на деле – нужно перестать выражать глубокую озабоченность и начать делать конкретные шаги, которые заставят бывшего президента прекратить пытки. Думаю, для всех уже очевидно, что кроме языка силы никакого другого способа общения он не воспримет“.