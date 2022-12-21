Санкции против России : Процветающая онлайн-торговля

Санкции влияют на жизнь каждого человека в России. Те, у кого есть деньги, могут их обойти.

Санкции постепенно входят в жизнь каждого человека в России. И Осетия не исключение. Пока, пожалуй, помимо роста цен, пусть и медленного, наиболее ощутимыми и болезненными стали проблемы с банковскими картами. Дело в том, что еще весной, примерно через месяц после начала войны в Украине, в очередном пакете санкций было введено отключение карт Visa, MasterCard и Maestro. Одновременно с эти Google и Apple отключили платежные системы в своих смартфонах.

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Это привело к тому, что почти отвыкшие от наличности российские граждане стали к ней возвращаться. Не помогло и введение собственной системы платежей Мир – выпущенные карты точно так же не имели привязки к NFC на смартфонах, так что Мир стал лишь небольшой страховкой на случай окончательного ухода из России „большой платежной тройки“.

В Осетии, куда сейчас приезжают люди, чтобы выехать в Грузию, то и дело можно увидеть, как кто-то пытается через несколько банков и стран вывести деньги за границу. И не сотни тысяч долларов или евро, а 2-3 тысячи. Теперь это практически нерешаемая задача, так как переводы между Россией и другими странами также заблокированы. Спасают только специальные службы, наподобие Western Union, которые при этом берут большие комиссионные. Но другого выхода у обычных граждан просто нет, поэтому приходится платить.

Не упускают возможности нажиться на своих согражданах и отечественные банки. Как только стало известно о блокировке переводов за границу, крупнейшие российские банки немедленно ввели комиссионные сборы даже за переводы между своими клиентами, которые до того момента были совершенно бесплатными.

Чуть ли не в каждом более или менее крупном магазине стали появляться так называемые „переводы“ – возможность расплатиться через приложение, когда деньги поступают на личный счет хозяина торговой точки. Разумеется, ни о каких налогах речи уже не идет, но контролирующие органы закрывают на это глаза, понимая, что для многих владельцев магазинов это единственный способ выживания.

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А вот кто вообще не прочувствовал на себе никаких проблем с переводами за границу, это интернет-магазины. Например, такой крупный, как AliExpress. Мало того, что там не поднялись цены, они даже упали, полностью соотносясь к курсу доллара, который после падения так и не достиг „довоенного“ уровня.

Помимо известных интернет-магазинов, появились „магазины доставки“ из западных стран. Схема их работы довольно проста. Клиент выбирает товар на сайте, в США, Великобритании, Германии или Франции сотрудник маркета идет в обычный магазин и покупает заказ, а после пересылает в Россию.

Деньги за покупку перечисляются внутри России, так что никаких проблем с переводом нет. За исключением наценки на товар в районе 20%. Сейчас только так российские граждане могут купить продукцию брендов, ушедших с местного рынка.