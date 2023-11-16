Учеба во время войны в Украине : Поддержка взрослого человека

Несмотря на войну, в этом году учеба на Украине снова проходит в классах. Студенты нуждаются не только в образовании, но и в психологической помощи.

Перед началом учебного года я приняла предложение стать преподавателем Одесского национального университета. Буду совмещать работу главным редактором и преподавать на факультете журналистики. Теперь ко мне всё чаще обращаются по имени и отчеству. Это для меня немного непривычно.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

В этом году студенты впервые выходят на пары оффлайн. Во время пандемии и большой войны обучение проходило дистанционно. В моей группе более тридцати человек. Я делюсь с ними опытом, ведь работаю журналистом с пятнадцати лет, то есть, большую часть своей жизни.

Многие из учащихся приехали в Одессу из городов, которые принято называть „горячими точками“ на карте Украины. Херсон, Харьков, Запорожье – территории, которые ежедневно обстреливаются российской армией. Поэтому мы часто говорим на парах не только об учёбе, но и о личных переживаниях, о страхе и боли, которые эти дети вынуждены преодолевать.

Во время воздушных тревог мы спускаемся в укрытие и занятие продолжаем там.

Однажды, я учила студентов мастерству одного из самых сложных жанров журналистики – интервью. Для примера включила им на экране свою авторскую программу, в которой я общалась с юным гением. Этот парень – а на тот момент ему было четырнадцать лет – изобрел специальную карту для слепых людей, которая помогала людям со слабым зрением передвигаться по городу. Неразговорчивый юноша по имени Боря знал пять языков, со своими изобретениями он был победителем многочисленных конкурсов, но сильно стеснялся об этом рассказывать. Я показывала студентам приёмы, которыми можно разговорить даже такого спикера.

После занятий открыла новостную ленту и увидела, что Боря погиб на войне, выполняя боевое задание. Став совершеннолетним, этот парень, который мог бы многого достичь, ушел добровольцем на фронт, чтобы защитить свой дом от оккупантов.

Когда я принимала предложение стать преподавателем факультета журналистики, я думала, что буду передавать студентам профессиональные навыки. Оказалось, им нужны не только знания, но и психологическая поддержка взрослого человека рядом. Почти все эти ребята приехали учиться в Одессу, потому что здесь более безопасно, чем в их родных городах.

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Дома остались их родители, у некоторых воюют отцы, которые еще вчера были обычными менеджерами, юристами, учителями. И, наверное, я замещаю им того самого взрослого, с которым можно обсудить то, что тревожит. Некоторые из студентов сами могли бы стать героями интервью. Например, первокурсница Вика рассказала историю о том, как во время наступления российской армии на Запорожье, они вместе с друзьями раскидывали на дороге гвозди, чтобы бить колеса вражеских машин. Этой девушке семнадцать лет. В ее возрасте надо рассказывать истории о первой любви.

В украинской сфере образования сейчас большая пропасть. Из-за страха погибнуть, многие специалисты уехали из страны, кто-то ушел на фронт. Зная это, я не могла отказать университету, согласившись на зарплату в 3600 гривен, то есть приблизительно 85 евро в месяц. Это очень мало.

Но я хорошо понимаю, что несмотря ни на что, дети должны учиться, быть достойными людьми, хорошими специалистами, реализовывать своё право на образование.