Ракетный удар по Одессе : Страх и печаль на Пасху

В пасхальную субботу взорвался трехэтажный жилой дом. Русские войска на своих ракетах пишут приветствие „Христос Воскрес“.

В те минуты, когда в Иерусалиме сошел благодатный огонь, в Одессе прозвучали взрывы. Одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом. В телефонном разговоре русского военного с женой, который опубликовала Служба безопасности Украины, прозвучала информация о том, что на своих ракетах войска РФ цинично пишут православное пасхальное приветствие „Христос Воскрес“.

В канун Великого праздника в результате обстрела в Одессе погибло восемь человек, среди них – трехмесячный ребёнок. Такое поздравление мы получили от некогда „братского“ народа.

Я пересматривала фотографии, которые сняла совсем недавно. Мы с детьми были в этом доме на дне рождения у их друга. Маленькому Диме исполнилось тогда семь лет. Его мама приготовила большой торт, малыш загадывал желание и задувал свечи. Могли ли мы подумать тогда, что уже через пару недель у Димы больше не окажется дома. Сам мальчик вместе с мамой перед праздником уехал к бабушке в село. Это спасло их.

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За два месяца войны Одессу обстреливали регулярно, но били в основном по окраинам. Многие считали, что у нашего города особый статус и нас бомбить не будут. Люди ходили на работу, в магазины. Когда молчали тревоги, в военное время жизнь одесситов мало отличалась от обычной жизни. Теперь все поняли, что никакого особого статуса нет. Что российская ракета может попасть куда угодно и когда угодно. Даже на Пасху, даже в жилой дом, даже в трёхмесячного ребенка.

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Российские провокаторы регулярно упрекают одесситов в трагедии, которая произошла в Одессе второго мая 2014 года, обещают отомстить за погибших. И, вполне вероятно, что как раз ко второму мая, обстрелы города участятся.

Я помню тот день. Я тогда работала новостным журналистом. И выехала на съемку прям с букетом сирени, который нарвала на даче. Вызвали срочно. Были столкновения двух лагерей – пророссийски настроенного и патриотического украинского. Первым застрелили именно украинского активиста. Это случилось в нескольких метрах от меня. Казалось, что такого не может быть и что это какое-то кино.

Толпа была неуправляемой, и агрессия росла с каждой минутой. В тот день погибло 48 человек из обоих лагерей. Сказать, что виноват кто-то конкретный не могу. Это было безумие. Но российской пропаганде нужен повод, чтобы усилить ненависть и оправдать свои преступления. Вот она и выбрала дату, на которую назначают свою месть. Якобы за своих погибших.

Сейчас Одесса замерла и погрузилась в траур. Наблюдая за событиями, которые произошли восемь лет назад, и за тем, что происходит сейчас, могу сказать, что больше нет никакого сценария, одно лишь безумие, которое несёт горе и смерть.

Разрушенный российской ракетой дом продолжают разбирать. Появилось сообщение, что под завалами нашли живым кота, его зажало подушками, но он выжил. Кот – это символ Одессы. Пусть он станет и символом нашей скорейшей победы.

На улице весна в разгаре, кругом цветут вишни, поют птицы и хочется жить. И наш праздник Пасхи именно о победе жизни над смертью. Да будет так.