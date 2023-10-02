Украинские дети во время войны : Обучение в Австрии в безопасных условиях

Воздушные налеты на Одессу продолжаются. Наш автор приняла непростое решение: с сентября два ее мальчика ходят в школу в Вене.

От нашего с детьми дома до вокзала ехать на машине приблизительно час. Я не спешу преодолеть это расстояние, и всё время смотрю на своих мальчиков. Они ведут себя, как обычно: поют, шутят и смеются. На этот раз мне приходится играть роль и выдавливать улыбку, стараться изображать радость, которой нет. В багажнике лежат детские вещи, учебники и любимые игрушки. Из-за затянувшейся войны мне пришлось принять самое сложное для меня решение – вывезти сыновей из страны. Мы на время расстанемся.

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В конце лета российская армия начала активно обстреливать Одессу. Повреждены учебные заведения, магазины, родильный дом, храмы и памятники архитектуры. Одна из ракет упала в соседнем от нашего дома дворе. Глядя на битые стёкла и огромную яму в земле, неподалеку от детской площадки, я осознала, какой опасности подвергаю своих детей, оставляя их в родном городе.

Мои сыновья Денис и Тимофей хорошо знают английский и немецкий языки. По рекомендации знакомых, они успешно прошли тестирование в австрийской школе в Вене и были приняты на учёбу. Мальчики будут совмещать её с дистанционной учебой в украинской школе. То есть, программу украинской школы будут выполнять онлайн. Я радуюсь, что дети будут в тишине, не будут слышать вой сирен, взрывы, смогут нормально спать, смогут ходить в школу и сидеть за партой.

По дороге на вокзал мы проезжаем улицы, на которых поврежденные обстрелом дома. Проезжаем их школу, рядом с которой разрушенный ракетой торговый центр. Мне очень грустно и тяжело без моих детей, они – самое дорогое, что есть у меня, и я понимаю, что приняла тяжелое, но правильное решение, ради их будущего.

На вокзале нас встретила бабушка – мама отца моих детей. С ними в Вену поедет она, потому что я должна остаться в Одессе. У моей мамы на фоне нервного истощения случился инсульт. Я должна быть рядом и помочь ей восстановиться.

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В Одессе также моя работа и мой коллектив, за который я несу ответственность и не могу оставить. И собака, которую мы забрали домой после подрыва Каховского ГЭС. Эту собаку зовут Татами, она из Херсона и почти утонула, но ее успели спасти. Теперь Татами живёт у нас.

При первой же возможности, я буду навещать своих сыновей. Я пообещала им делать это как можно чаще. А пока, стоя на вокзале, мы делаем совместное фото. Улыбаться не выходит ни у кого из нас. Поезд начал отходить от перрона вокзала. Мой младший сын Тимофей поставил ручку на стекло окна, чтобы я ее коснулась с обратной стороны. Так мы и бежали еще какое-то время, пока поезд не начал идти слишком быстро.

Сдержать слёзы было невозможно. Еще совсем недавно мы строили планы, ходили на пляж, веселились, учились, жили свою обычную жизнь, которую так мерзко сломала война, сломали люди, решившие отобрать наши дома.

В новой школе мальчики учатся около двух недель. Они пишут мне и звонят каждый день. Говорят, что встретили их там хорошо, учиться получается. Я говорю, что война закончится, и что мы снова сможем быть вместе. Их задача сейчас – учиться и проживать детство, моя задача – выжить и сделать всё возможное для их счастья.