Дети на войне в Украине : „Мама, почему они не уходят?“

Как объяснить своим детям, что оккупанты все еще там? Опыт из Одессы.

А перед сном начались вопросы, ответы на которые даются мне тяжелей всего: „Мама, когда мы пойдём к друзьям?“, „Мама, когда закончится война?“, „Мама, а можно мне наконец спать раздетым?“…

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С начала войны мы спим в одежде. Потому что среди ночи воют сирены и надо быстро бежать в укрытие. И тратить время на то, чтобы одеться, опасно.

Мои сыновья днём ведут себя, как и раньше. Они играют, кормят животных. Обязательно выносят кусочек колбаски соседским собакам и котам. Но с заходом солнца, я вижу как из глаза наполняются страхом и безысходностью, как они стараются держаться по-мужски, но их детские сердца выталкивают слёзы. „Мама, почему они не уходят?“, „Мама, я хочу, чтобы зло умерло“…

Мои дети… воспитанные на сказках о добре и зле, знают, что война – это чистое зло, что люди, несущие войну, злые люди.

До войны мы прошли с ними два года изоляции в период ковида. Я перед сном придумывала им разные истории о том, как в космосе путешествуют киты, как легко их встречают на других планетах, как китам-космонавтам приходится обходить препятствия, как они находят друзей. Сейчас даже придумать ничего не могу. Будто бы я сама заминирована и очень аккуратно стараюсь не сдетонировать, потому что моя взрывная волна зацепит и их.

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Я точно знаю, что дети смотрят на взрослых и учатся у них. Поэтому очень стараюсь улыбаться, придумывать развлечения, помогаю им учиться, но как только останавливаюсь, чтобы самой как-то выдохнуть, слышу: „Мама, а тебя ведь не убьют на твоей работе? А бабушку?“

Я – журналист, моя мама и их бабушка – полицейская. „Нет, любимые, нас не убьют“…

В одесских школах начались каникулы. Мальчики по видеосвязи пообщались с учителем и одноклассниками, пообещали встретиться в сентябре. Сложно что-то планировать на такой срок. Все планы свелись к ближайшим минутам. И минуты эти мы стараемся провести в радости, вопреки всему. Мы выехали за город в более безопасное место, наша квартира находится рядом с аэропортом. За городом сходили на рыбалку. Раньше ездили с ними на рыбалку каждую неделю.

Но даже там все разговоры их сейчас сводятся к обсуждению войны. Так или иначе появляются эти вопросы: „Мама, а зачем мы говорим по-русски? Я не хочу больше говорить на этом языке. Я не хочу, чтобы думали, что я русский. Я – украинец!“, „Мама, ну почему зло все ещё не умерло? Мы же хорошие“…

меньше всего на свете мне хочется говорить с детьми о смерти, но я сама желаю смерти злу. И что с этим делать не знаю. Ни один учебник, ни один психолог не сможет дать ответ. Три месяца войны я интуитивно отвечаю детям на все их вопросы. И обнимаю так крепко, как только возможно, и обещаю по окончании войны, издать книгу сказок, написанную с ними вместе в эти сложные времена.

И в книге этой, как и в жизни, зло понесёт наказание, а вынужденные путешественники смогут вернуться домой

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