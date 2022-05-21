Повышение цен в России : На капусту должно хватить

Большинство россиян могут смириться с тем, что электроника дорожает. В прошлом у них тоже не было на это денег. С едой ситуация иная.

Мама готовит борщ и сокрушается о ценах на капусту:

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- Купила по 90, представляешь? Раньше по 30 была!

Конечно, представляю. И думаю о том, какие же импортные компоненты запрятаны в нашей капусте, что она теперь столько стоит.

В начале марта из-за падения курса рубля и прекращения зарубежных поставок электроника и техника подорожали примерно на 30-50%. Сейчас курс доллара к рублю даже ниже февральского, и цены почти вернулись к досанкционным.

К тому же в России разрешили параллельный импорт: не успели магазины распродать остатки со складов, как Министерство промышленности и торговли легализовало ввоз некоторых товаров без разрешения правообладателя через третьи страны. Причем список довольно длинный: от спичек до автомобилей. Например, iPhone сейчас невозможно купить на официальном сайте Apple, но в re:S­to­re и других магазинах – пожалуйста.

Впрочем, для большинства россиян вся эта айфоновая турбулентность – не больше, чем любопытное наблюдение. Для понимания: iPhone 13 стоит около 100 000 рублей (~ 1400 евро), в то время как в половине регионов средняя зарплата едва ли превышает 40 000 (~ 600 евро).

Вообще, российская провинция всегда жила будто под санкциями. Узнавая об очередном уходе компании с рынка, большинство россиян только пожали плечами: не жили богато, нечего и начинать. Без нового пылесоса и парфюма вполне можно прожить, опыт богатый. Другое дело – цены на продукты. Гречку и сахар сметали с полок не просто так. Людей пугал не дефицит, а рост цен. И в чем-то они были правы: средний чек из продуктового за последний месяц подрос процентов на 20.

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Но голод нам, конечно, не грозит. Во-первых, в магазинах по-прежнему есть все. А во-вторых, даже если пропадет швейцарский шоколад и оливковое масло, денег на это все равно не будет. А вот на капусту должно хватить.

Но черт с ней, с капустой. Как быть с зарубежными лицензиями? На работе скоро истекает срок пользования пакетом Adobe, а как оплатить продление из России – мы пока не придумали. Пару месяцев назад вполне серьезно в государственных структурах обсуждали идею легализовать пользование нелицензионными программами. Правда, потом от нее отказались и объявили о стимулировании перехода на российское ПО. Что ж, пока отложим работу и подождем российский аналог Adobe.

Будем покупать курицу вместо говядины, яблоки вместо манго, посадим огород вместо отпуска в Турции. Где предел этому – я не знаю. Но, пожалуй, в умении страдать и терпеть россиян никто не переплюнет, и это, конечно, играет с нами злую шутку.