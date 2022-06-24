Поддержка войны в Украине : Гуманитарная помощь для мясорубки

В России сопротивление войне на Украине запрещено. Онo существует в любом случае. Но существует и большая поддержка со стороны населения.

Псков: 300 км от Петербурга. Маленький старинный городок недалеко от эстонской границы. Спустя несколько дней после начала войны в сети разошлась фотография: на крепостную стену Псковского кремля кто-то мощным проектором вывел огромную надпись: „Нет войне“. У меня в груди тогда потеплело – родной город мне всегда нравился своим свободомыслием.

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Несколько дней назад Псковский городской суд признал эту надпись „пацифистским слоганом“ и оштрафовал псковича за публикацию фото с антивоенной акции в социальной сети. Штраф по статье „Дискредитация использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов России“ составил 30.000 рублей (примерно 450 евро по нынешнему курсу).

Я приезжаю сюда к родителям примерно раз в месяц на выходные. Этот город – остров моей личной стабильности в больном и безумном мире. После разрывающегося на части надрывного Петербурга казалось, что здесь все как будто идет своим чередом: рабочие ремонтируют мост, школьники и студенты сдают экзамены, пенсионеры с наступлением тепла переезжают на дачи. Будто и не было ничего, что разделило время на „до“ и „после“.

Зачем нужны плакаты?

И только сейчас заметила, что на зеленых улицах появились огромные патриотические баннеры в поддержку российской армии. Недавно Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные о том, что 72% россиян поддерживают спецоперацию на Украине. Зачем нужны эти плакаты, если почти все и так поддерживают войну? Риторический вопрос.

Оказалось, что в Пскове местные активисты организовали сбор гуманитарной помощи не только для беженцев Донбасса, но и для российских военных. В пункте сбора десятки коробок, некоторые из них подписаны – есть посылки и от школьных классов, и от рабочих коллективов. На многих наклеены буквы Z. В этих посылках в зону военных действий уходят продукты и предметы первой необходимости. Возможно, я чего-то не понимаю, но кажется, сбор помощи военным гораздо больше дискредитируют российскую армию, чем слова „нет войне“.

По официальным данным, за 100 дней войны на Украине погибло 45 псковских военных, моих земляков. Я просматриваю их портреты и боюсь узнать на фото одноклассников или просто знакомых. Многие из них – мои ровесники. Думаю, что среди погибших немало хороших людей, которые верили, что они кого-то там спасают.

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Ладно, мне просто хочется в это верить, потому что когда смотришь на их черно-белые портреты, верить больше не во что. И я жалею об их жизнях так же, как жалею обо всех, кто попал в эту безумную мясорубку.