Санкции против России : Растущие цены и нехватка товаров

Многие малые и средние предприятия в России сталкиваются с экзистенциальными трудностями. Меры государственной поддержки эффективны лишь частично.

Поднять цены, арендовать помещение поменьше и забыть о планировании даже на полгода вперед – эти меры пришлось предпринять практически каждой маленькой компании, чтобы остаться на плаву. Российский бизнес до сих пор находится в состоянии шока, хоть и всеми силами старается адаптироваться в новой реальности.

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Малый и средний бизнес в России вошел в зону турбулентности еще во время пандемии, а сейчас происходит его стремительное крушение. Санкции, дефицит и ажиотаж повлекли за собой рост закупочных цен на 20-80%. Снизился спрос, а значит, и выручка. Потребители перешли в режим ожидания и экономии. Рекламные услуги, кафе и рестораны, салоны красоты – все, что не относится к потребностям первой необходимости, попало под удар.

Компаниям, которые к марту имели уже действующие государственные контракты на фиксированные суммы, досталось особенно крепко. Организациям социальной сферы относительно повезло, их сметы были впоследствии пересчитаны. Но даже несмотря на это, несколько месяцев бизнесмены терпели колоссальные убытки.

Государство разработало меры поддержки для бизнеса, многие из которых действуют еще с пандемии. Однако на практике не все они оказались эффективны. Например, программы льготного кредитования для малого бизнеса. В марте ключевая ставка Российского Центрального банка выросла до 20%. Тогда банки вообще перестали выдавать кредиты – им очень сложно было оценить, останется ли компания-заемщик в дальнейшем платежеспособной. Если кто-то из предпринимателей и получал кредиты, то по ставке от 30%.

Когда ключевая ставка снизилась, за льготными кредитами под 13-15% стали обращаться организации, которые к тому времени уже не могли справляться с выплатой зарплат, аренды и налогов. При этом выручка у большинства из них не росла, а наоборот, снижалась. Предприниматели брали деньги не на развитие, а на выплаты долгов.

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Еще одна мера поддержки – кредитные каникулы для предпринимателей. Чтобы получить отсрочку платежей, компания сперва должна доказать кредитору, что она пострадала от кризиса. Но даже если банк примет положительное решение, организация рискует попасть в „черный список“. По логике банка, если ты не можешь пережить кризис, ты автоматически становишься рискованным клиентом в будущем. Кому нужны те, у кого проблемы?

Сейчас судьба многих малых и средних компаний в большей степени зависит от того, когда снимут пакет санкций и восстановятся международная логистика и поставки. Многие предприниматели налаживают каналы через Казахстан и Китай, но это дороже и требует времени, которого у предпринимателей нет. Остается надеяться, что мир сможет договориться.