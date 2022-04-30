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Россия и война на Украине: Перечитывая Оруэлла

Война России против Украины длится более двух месяцев. И российские новости об этой войне становятся все более и более абсурдными.

Пожарный сидит на качелях рядом со зданием, разрушенным российской бомбой в Чернигове Foto: Emilio Morenatti/ap

Самое худшее, что могло со мной случиться, – привыкание к войне. Но я привыкла. Ужас и отчаяние первых дней прошли, осталась тягучая склизкая подавленность. Тут вокруг все будто обросли инеем и покрылись ледяными корками, за два месяца сработали все возможные психозащиты. Все, что могли и не могли, давно обсудили, написали, поспорили, переругались и помирились. Что дальше?..

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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У нас в офисе перестали обсуждать новости. Раз в несколько дней кто-нибудь спросит: „Что там с переговорами, они договариваются?“ Нет, не договариваются. Наверное, никогда уже не договорятся. Наверное, это будет очень долго и может быть, вообще никогда не закончится. Эта война идет уже два месяца, которые кажутся вечностью.

Пишу сообщение подруге, мол, как дела. Отвечает: „Как у всех. Ребенок, дом, работа, война“. „Как у всех“ – это вообще самый популярный ответ. И не скажешь ведь „плохо“. Потому что „плохо“ – это не у нас, это где бомбят. И „нормально“ не ответишь тоже. Потому что „нормально“ – это когда войны нет, либо о ней забыли. А мы не забыли, просто привыкли. Война просто есть.

Если месяц назад невозможно было оторваться от информационного потока, то сейчас на это уходит примерно час по вечерам. Аналитика, репортажи из Украины. И, конечно, российские новости – одна круче другой. „Детского тренера обвинили в дискредитации вооруженных сил, он сорвал букву Z с двери в спортивной школе“.

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„Преподавателя уволили из-за поста о войне в социальной сети“. „С сентября учебная неделя в школах будет начинаться с пения гимна“. „В Кургане начали продавать куличи, украшенные буквой Z“.

И среди всего этого на региональных лентах – почти каждый день – все новые портреты погибших военных.

Когда еду на работу в метро, из любопытства обращаю внимание на то, какие книжки читают пассажиры. Несколько раз заметила, что читают „1984“ Оруэлла. Это вообще, кажется, самая упоминаемая книга последних месяцев. Только обычно, когда о ней вспоминают, добавляют в конце грустную шутку: „Поздно читать Оруэлла, мы в нем живем“.

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