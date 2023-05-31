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Языковая проблема Казахский против русского: Спор из-за меню

В Советском Союзе языком межнационального общения был русский. Национальные языки постепенно считались «необязательными». Это причина многих споров сегодня.

Besucher in einem kasachischen Café in Astana

Интересно, на каком языке написано меню? Кафе в Астане, Казахстан Foto: Grigory Sysoev / Sputnik Asta

Иногда мне попадаются видео, где на улицах, к примеру, США, прохожим задают вопрос: „что вы знаете про Казахстан?“. Ответ „где-то в России“ – как ни странно, я слышала не редко. И, наоборот, когда люди, узнав, что многие казахстанцы говорят на русском, удивлялись: „но это ведь не в России!“.

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Языковая проблема – одна из самых острых как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии. Все эти страны входили в состав Советского Союза, где языком межнационального общения был русский. Национальные языки постепенно забывались и считались „необязательными“. Поэтому неудивительно, что теперь, когда усилился тренд на деколонизацию – война в Украине это ускорила – на игнорирование казахского языка в Казахстане реагируют очень остро.

Один такой случай произошел 15 марта. В тот день в социальных сетях разгорелся скандал: кто-то слил переписку из рабочего чата сети баров города Алматы, в которой администрация говорила, чтобы казахскую музыку ни в коем случае не ставили. Они, как оказалось, могут ставить музыку только на английском и русском языках. Казахский язык „не подходит под имидж“. На эту сеть вылилось множество гневных комментариев. Припомнили и то, что в заведении нет меню на казахском языке.

Вечером того же дня я, проходя мимо, решила заглянуть в один из этих баров. Меня на казахском языке поприветствовал официант, а потом дал меню на казахском языке. Они стали чередовать песни на английском и казахском языках. В общем, администрация довольно быстро исправилась.

Тогда у меня состоялся разговор со знакомой. Она не понимала почему бару указывают как работать.

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- Ну представь: итальянский ресторан в Казахстане, которому говорят: „почему у вас музыка только итальянская? Ставьте на казахском“, но это же итальянское заведение! – недовольно сказала девушка.

- Так реагируют потому, что сказали, что песню на русском можно, а на казахском нельзя. Людям надоело это отношение и дискриминация по языковому признаку. Имеют право. Это же этап деколонизации.

Во многих развлекательных заведениях нет меню на казахском. В городе Семей, где я живу, заведения, где предлагают меню на казахском языке, можно по пальцам пересчитать. Люди стали обращать на это больше внимания, но не всегда администрация решает конфликты, если они возникают, мирно: в феврале в одном из кафе Алматы за требование меню на казахском посетительниц назвали „фашистками“. Позже администрация записала видео с извинениями.

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Kolumne Война и мир – дневник

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Родилась в 1994 году. Живет и работает в городе Семей (Казахстан),. Журналист, экономический и дата-аналитик. Работает качестве внештатного корреспондента в Радио Азаттык, (RFE/RL) – kasachische Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty“

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