Языковая проблема Казахский против русского : Спор из-за меню

В Советском Союзе языком межнационального общения был русский. Национальные языки постепенно считались «необязательными». Это причина многих споров сегодня.

Иногда мне попадаются видео, где на улицах, к примеру, США, прохожим задают вопрос: „что вы знаете про Казахстан?“. Ответ „где-то в России“ – как ни странно, я слышала не редко. И, наоборот, когда люди, узнав, что многие казахстанцы говорят на русском, удивлялись: „но это ведь не в России!“.

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Языковая проблема – одна из самых острых как в Казахстане, так и в других странах Центральной Азии. Все эти страны входили в состав Советского Союза, где языком межнационального общения был русский. Национальные языки постепенно забывались и считались „необязательными“. Поэтому неудивительно, что теперь, когда усилился тренд на деколонизацию – война в Украине это ускорила – на игнорирование казахского языка в Казахстане реагируют очень остро.

Один такой случай произошел 15 марта. В тот день в социальных сетях разгорелся скандал: кто-то слил переписку из рабочего чата сети баров города Алматы, в которой администрация говорила, чтобы казахскую музыку ни в коем случае не ставили. Они, как оказалось, могут ставить музыку только на английском и русском языках. Казахский язык „не подходит под имидж“. На эту сеть вылилось множество гневных комментариев. Припомнили и то, что в заведении нет меню на казахском языке.

Вечером того же дня я, проходя мимо, решила заглянуть в один из этих баров. Меня на казахском языке поприветствовал официант, а потом дал меню на казахском языке. Они стали чередовать песни на английском и казахском языках. В общем, администрация довольно быстро исправилась.

Тогда у меня состоялся разговор со знакомой. Она не понимала почему бару указывают как работать.

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- Ну представь: итальянский ресторан в Казахстане, которому говорят: „почему у вас музыка только итальянская? Ставьте на казахском“, но это же итальянское заведение! – недовольно сказала девушка.

- Так реагируют потому, что сказали, что песню на русском можно, а на казахском нельзя. Людям надоело это отношение и дискриминация по языковому признаку. Имеют право. Это же этап деколонизации.

Во многих развлекательных заведениях нет меню на казахском. В городе Семей, где я живу, заведения, где предлагают меню на казахском языке, можно по пальцам пересчитать. Люди стали обращать на это больше внимания, но не всегда администрация решает конфликты, если они возникают, мирно: в феврале в одном из кафе Алматы за требование меню на казахском посетительниц назвали „фашистками“. Позже администрация записала видео с извинениями.