Сторонники Путина в Казахстане : Опасное меньшинство

Это не только старики скучающие по советскому прошлому которые пророссийски мыслят. Tребования запретить вещание российских каналов не решают проблему.

― Кто хотел со мной поговорить? Я за Путина, я поддерживаю Россию, если у вас есть с этим какие-то проблемы, то давайте отойдем! – подходит посетитель бара к нам.

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Я и мой коллега искали в Алматы бежавших от мобилизации россиян, чтобы написать о них материал. Около одного из баров мы разговорились с посетителем, который сказал, что знает подходящих людей. Спустя пять минут к нам вышел опрятно одетый парень, выглядевший на 23-25 лет. И, к сожалению, это был совсем не тот человек, которого мы искали.

― Вы из России? – спрашивает мой коллега.

― Нет, я казахстанец, я вырос в Алматы и я поддерживаю Россию, и если у вас есть претензии к этому, то мы можем „поговорить“!

Вслед за молодым путинистом вышли пятеро его друзей.

По счастливой случайности нам удалось избежать драки. Но до этого момента мы даже не задумывались, что портрет, поддерживающего войну человека, может выглядеть именно так.

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Принято думать, что российской пропаганде в Казахстане в основном подвержены пенсионеры, смотрящие телевизор. Казахстанцам на протяжении последних 30 лет транслируют российские телеканалы, где восхваляется культ личности Путина и оправдывается вторжение в Украину. Несмотря на петиции с требованиями запретить вещание российских каналов, казахстанские власти никак на них не реагируют.

Но не стоит думать, что Россию в Казахстане поддерживают только скучающие по советскому прошлому старики из северных регионов. Бывает и так, что такую позицию могут занимать молодые люди из южных областей. Например, совсем недавно в соцсетях вызвал ажиотаж житель Шымкента, сделавший татуировку с лицом Путина и надписью „император“. Отдельные представители казахстанских футбольных фанатов также не скрывают своей пророссийской позиции. При этом таких взглядов могут придерживаться не только русские, но и казахи.

Вероятно, что это следствие того, как глубоко российская пропаганда проникла в социальные сети. Все те же пропагандисты плавно перебрались с экранов телевизоров в смартфоны. Поэтому просто „отключить рубильник“ с российскими телеканалами уже не получится.

К счастью, казахстанцы, поддерживающие кровавый путинский режим, представляют из себя меньшинство. Но это меньшинство довольно опасно – нередко его представители считают казахстанские земли частью России, а своим президентом – Путина. Поэтому среди них распространены идеи сепаратизма. Как с ними быть? И как снизить влияние российской пропаганды на казахстанцев? Пока что складывается ощущение, что власти Казахстана не хотят отвечать на эти вопросы не только общественности, но и даже сами себе.