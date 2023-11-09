Кино в Республике Молдова : Замучены фильмами с русским дубляжом

Большинство жителей Республики Молдова говорят на румынском языке. Тем не менее, кинофильмы там в основном дублируются на русский язык.

Только на третьей неделе после официального выхода долгожданного фильма Oppenheimer, который рассказывает о создателе атомной бомбы, мне удалось посмотреть его на языке оригинала с румынскими субтитрами. Более быстрой альтернативой было бы смотреть его с дубляжом на русском языке. Хотя для Молдовы, где румынский язык уже три десятилетия является государственным, это не имеет никакого смысла.

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Оригинальный фильм с румынскими субтитрами демонстрировался один раз в день в самом маленьком зале самого главного кинотеатра страны, и билеты на него, очевидно, были распроданы за несколько дней до показа. В то время как дублированный на русском языке фильм шел пять раз в день в самых больших залах, несмотря на то, что они были практически пусты.

Кинотеатр входит в единственную сеть кинотеатров, обладающую монополией на кинорынке Молдовы и являющиеся частной собственностью. С конца 1990-х годов и до недавнего времени сеть называлась „Patria“, что в переводе означает „Родина“. Неясно, патриотами какой страны были владельцы сети, поскольку до 2010 года кинотеатры „Родины“ показывали фильмы исключительно на русском языке. Несмотря на то, что русский язык не имел официального статуса и был лишь вторым языком общения для большинства населения.

Такая необоснованная ситуация в кинотеатрах вызвала очевидное недовольство. В 2010 году это недовольство привело к широкой кампании против фильмов с русским дубляжом и завершилось законодательной инициативой, обязывающей всех операторов кинотеатров показывать фильмы на румынском языке.

Тогдашний владелец кинотеатров „Patria“, сомнительный бизнесмен и председатель политической партии, выступавшей за вступление Молдовы в Таможенный союз Россия-Беларусь-Казахстан, был против. И поскольку кинотеатры были его частной собственностью, в них продолжали показывать почти исключительно фильмы с русским дубляжом.

За последние три десятилетия Молдова потеряла около 98% своих кинотеатров. В советское время в Молдове было более 600 кинотеатров, которые в то время были скорее инструментом пропаганды и популяризации русского языка.

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Вот и прошло почти десятилетие. У киносети „Родины“ сменилось название и даже несколько владельцев. Но одно осталось неизменным – приоритет русского языка в кинотеатрах, в связи с “отсутствием спроса“ на фильмы в оригинале с румынскими субтитрами, так как они утверждали.

Я пришла на фильм через неделю после публичного поста журналиста, который убедил владельцев кинотеатров показать фильм Oppenheimer на языке оригинала с румынскими субтитрами в больших залах. Несмотря на это, все места в зале были заняты.

Однако это не убедило владельцев кинотеатров изменить свое отношение. Например, последний осенний кинорелиз „The Creator“ показывается четыре раза в день на русском языке в самых больших залах и только два раза в день на языке оригинала, очевидно, в небольших залах.