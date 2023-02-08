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Территориальные претензии России в Казахстане: Казахстанско-украинские параллели

На казахстанско-российской границе есть районы, населенные преимущественно русскими. Россия относится к ним так же, как к восточной Украине.

Zwei Soldaten stehen in einem Steppengebiet

Бывший советский полигон для испытаний ядерного оружия под г. Семей Foto: imago

Я живу в городе Семей, который раньше назывался Семипалатинском, в восточной части Казахстана. Огромной стране, с одной стороны границы которой расположен огненный Китай, и с другой – морозная Россия.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Близ города Семей раньше находился испытaтельный полигoн – первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР.

Выросший в Семипалатинске отец умер от рака желудка в 70 лет – не знаю, правда, было ли это влиянием радиации на организм, но сейчас моя мама имеет статус „семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных объектах гражданского и военного назначения“ и получает за это 15 тысяч тенге ежемесячно (30 евро). Сумма небольшая – на нее можно купить около шести килограммов говядины.

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Наша казахская семья не испытывала за это негативных эмоций по отношению к Советскому союзу. „Было и было“, – говорили мои родители. „Было и было“, – неосознанно думала я лет до восемнадцати.

А как это было?

Я маленькая. Папа смотрит телеканал „Россия 24“. Скоро Новый год. Мы посмотрим выступление на тот момент президента Назарбаева, а потом обязательно выступление Путина. Это было ритуалом. В голове не было вопросов.

Я маленькая. В Чечне война. По телевизору говорят, что там террористы. В голове не было вопросов.

Мне 16. Я сижу рядом с девушкой, которая самозабвенно кричит „Россия!“, болея за хоккейную команду. Она кричит „за наших!“ и плачет, когда дела у них идут плохо. В моей голове появились сомнения.

Мне 28. Вспоминаю, как воспринимала новости про Чечню и мне становится стыдно.

Так не по всему Казахстану. Это приграничная территория близ российской границы, влияние российской пропаганды здесь сильнее, чем на юге.

Благо, в Семее, по моим ощущениям ситуация за эти годы изменилась – все больше людей говорит на казахском языке, все больше людей не ассоциируют себя с Россией.

Хуже ситуация в соседнем Оскемен (по-русски Усть-Каменогорск), до которого ехать всего три часа – пустяк для огромного Казахстана – и соседних небольших городках. Немало горожан до сих пор ассоциируют себя с Россией. В Оскемене, к примеру, в одно время после начала войны продавались тетради с портретом Путина и надписью „президент“.Именно здесь, как и в Украине потом, в 1990-х годах пытались создать государство „Русская земля“.

Параллелей немало. В адрес Казахстана со стороны России летят реплики (как до войны они летели в адрес Украины) о том, что территории – не наши, а подаренные, о том, что разговаривать на национальном языке – это верх неприличия.

Такая схожесть не остается бесследной – казахстанское общество смотрит на войну, как правило, не как на нечто эфемерное. Бывало, что ссорились друзья и переставали разговаривать члены семьи, потому что „политика“ пришла в дом к соседям и в разговорах подчас нужно было выбирать сторону.

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Kolumne Война и мир – дневник

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Родилась в 1994 году. Живет и работает в городе Семей (Казахстан),. Журналист, экономический и дата-аналитик. Работает качестве внештатного корреспондента в Радио Азаттык, (RFE/RL) – kasachische Dienst von Radio Free Europe/Radio Liberty“

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