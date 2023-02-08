Территориальные претензии России в Казахстане : Казахстанско-украинские параллели

На казахстанско-российской границе есть районы, населенные преимущественно русскими. Россия относится к ним так же, как к восточной Украине.

Я живу в городе Семей, который раньше назывался Семипалатинском, в восточной части Казахстана. Огромной стране, с одной стороны границы которой расположен огненный Китай, и с другой – морозная Россия.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Близ города Семей раньше находился испытaтельный полигoн – первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР.

Выросший в Семипалатинске отец умер от рака желудка в 70 лет – не знаю, правда, было ли это влиянием радиации на организм, но сейчас моя мама имеет статус „семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных объектах гражданского и военного назначения“ и получает за это 15 тысяч тенге ежемесячно (30 евро). Сумма небольшая – на нее можно купить около шести килограммов говядины.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Наша казахская семья не испытывала за это негативных эмоций по отношению к Советскому союзу. „Было и было“, – говорили мои родители. „Было и было“, – неосознанно думала я лет до восемнадцати.

А как это было?

Я маленькая. Папа смотрит телеканал „Россия 24“. Скоро Новый год. Мы посмотрим выступление на тот момент президента Назарбаева, а потом обязательно выступление Путина. Это было ритуалом. В голове не было вопросов.

Я маленькая. В Чечне война. По телевизору говорят, что там террористы. В голове не было вопросов.

Мне 16. Я сижу рядом с девушкой, которая самозабвенно кричит „Россия!“, болея за хоккейную команду. Она кричит „за наших!“ и плачет, когда дела у них идут плохо. В моей голове появились сомнения.

Мне 28. Вспоминаю, как воспринимала новости про Чечню и мне становится стыдно.

Так не по всему Казахстану. Это приграничная территория близ российской границы, влияние российской пропаганды здесь сильнее, чем на юге.

Благо, в Семее, по моим ощущениям ситуация за эти годы изменилась – все больше людей говорит на казахском языке, все больше людей не ассоциируют себя с Россией.

Хуже ситуация в соседнем Оскемен (по-русски Усть-Каменогорск), до которого ехать всего три часа – пустяк для огромного Казахстана – и соседних небольших городках. Немало горожан до сих пор ассоциируют себя с Россией. В Оскемене, к примеру, в одно время после начала войны продавались тетради с портретом Путина и надписью „президент“.Именно здесь, как и в Украине потом, в 1990-х годах пытались создать государство „Русская земля“.

Параллелей немало. В адрес Казахстана со стороны России летят реплики (как до войны они летели в адрес Украины) о том, что территории – не наши, а подаренные, о том, что разговаривать на национальном языке – это верх неприличия.

Такая схожесть не остается бесследной – казахстанское общество смотрит на войну, как правило, не как на нечто эфемерное. Бывало, что ссорились друзья и переставали разговаривать члены семьи, потому что „политика“ пришла в дом к соседям и в разговорах подчас нужно было выбирать сторону.