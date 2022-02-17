Фильм о белорусах в изгнании : Как жить, если лишают родины

В ролике на YouTube показана жизнь людей, которым пришлось покинуть Беларусь. Янка Беларус рассказывает о происходящем в родной стране. Эпизод 114.

Звезда российского Youtube-канала Юрий Дудь снял почти трехчасовой фильм „Как жить, если лишают родины“. В нем показаны встречи с белорусами, вынужденными покинуть свою страну из-за политического преследования. Ролик смотрится на одном дыхании, за 4 дня он набрал более 6 000 000 просмотров и почти 32 000 комментариев.

Белорусы, посмотревшие эту действительно хорошую журналистскую работу, сказали, что это фильм-предупреждение для россиян. И что Путин вполне может разыграть сценарий Лукашенко, учитывая его промахи, ведь в России уже начались зачистки СМИ, аресты оппозиционеров и установление единоличной диктатуры.

Notizen aus Belarus Die Notizen in deutscher Sprache finden sie hier.

Самое страшное, что глядя этот фильм, я поймала себя на мысли, что знаю более жуткие истории побегов и людей, оказавшихся в чужой стране в более критическом состоянии. Это такой циничный панцирь, выросший за прошедшие полтора года, когда совершенно ненормальные вещи воспринимаются как обыденность. Ничего нового. Для белоруса. Но сам Юрий Дудь время от времени искренне удивлялся рассказам своих героев: „Это произошло на самом деле?“ А мы здесь уже привыкли жить с тревожным синдромом и собранным на вот такие случаи чемоданом.

Герои фильма люди разных профессий и возраста – программист из компании с годовым оборотом 30 000 000 долларов, пенсионерка 69 лет, известный экономический обозреватель, сестры, которые 12 часов шли по болоту в Литву, мать 4 детей, военнослужащая, ушедшая из армии за 3 года до пенсии и журналисты, среди них Никита Мелкозеров, которого называют белорусским Дудем, хороший интервьюер.

Они рассказывали свои истории, рассуждали о том, что будет, в том числе, что эмиграция может быть навсегда. Они как-то обустраивают свой быт, находят работу, дети учатся в школах, появляется круг общения. Они понимают перелом своей судьбы, но не теряют надежды. Надежды, что добро победит зло. И они смогут вернуться на Родину.

Вот их слова:

„Молчание порождает рабство наших детей“

„У нас не такая жизненная позиция – моя хата с краю и ничего не знаю… мы не могли спокойно равнодушно смотреть, как избивают людей, когда несправедливость“.

„Меня спрашивали: „Дача, квартира, машина, что тебе ещё надо?“ Я ответила: „Я не вижу перспектив для своих внуков“.

„Каждый день во всей этой истории отбрасывает Беларусь назад, как политически, так и социально и экономически. Это упущенное время за которым очень обидно смотреть. У меня есть мечта жить в стране, в которой не важно кто президент. Президент должен существовать, чтобы создавать климат в котором президент не нужен. А не для того, чтобы быть главным царем, который решает за всех, что им делать“.

„У меня там сын похоронен. Конечно, хочу вернуться…“ – самое горькое признание Елены, мамы 4 детей. Руководствуясь своей совестью, она отказалась от совсем скорой возможности получать высокую военную пенсию, от полноценной семьи и спокойной жизни. Потому что вспомнила, что такое достоинство, храбрость и присяга своему народу“.

У уехавших свои переживания. Они там плачут. У оставшихся свои переживания и они тоже плачут. Такая у сегодняшних белорусов картина мира.

Бессмысленно спорить, кому тяжелее: тем, кто уехал, или тем, кто остался.

Порядочным людям невыносимо тяжело сейчас, где бы они ни находились.

Но мы не теряем веру в перемены и победу добра над безумием.