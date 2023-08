taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Der deutsche CO2-Preis soll steigen. Hitzewellen schwächen Volkswirtschaften. Elektroautos boomen weltweit – aber nicht genug.

BERLIN taz | Die Bundesregierung will den CO2-Preis anheben. Mit den Einnahmen, die in den Klima- Transformationsfonds fließen, will die Ampel nicht nur Klimaschutz, sondern auch die Halbleiterindustrie finanzieren. Darüber spricht taz-Klimaredakteurin Susanne Schwarz im klima update° mit Sandra Kirchner von klimareporter°.

Die Klimakrise gefährdet die Gesundheit – und dadurch auch die Wirtschaft. An Hitzetagen sinkt zum Beispiel die Produktivität von Ar­beit­neh­me­r:in­nen, warnt der Versicherungskonzern Allianz. Das lässt auch Bruttoinlandsprodukt von Volkswirtschaften schrumpfen.

Weltweit werden immer mehr Elektroautos neuzugelassen. Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto hatte 2022 einen Elektroantrieb. Es müssten aber noch mehr Elektroautos sein.

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Online-Magazin klimareporter°. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.