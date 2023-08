Podcast „Bundestalk“ : Wo steht die AfD nach dem Parteitag?

Der rechtsextreme Flügel hat die Partei übernommen – die demokratischen Parteien suchen jetzt verzweifelt nach einer Antwort darauf.

Die AfD hat in Magdeburg ihren ersten Bundesparteitag nach dem Rauswurf der Meuthen-Fraktion in Riesa 2022 abgehalten.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Die alten ideologischen Kämpfe zwischen den sogenannten „Moderaten“ und den Ver­tre­te­r*in­nen des „Flügels“ sind zugunsten der Rechtsextremen entschieden. Ging es also ohne jeden Streit? Und welche Signale schickt die Partei an die anderen?

Darüber diskutiert Bernd Pickert in der neuen Folge „Bundestalk“ mit der Inlands-Korrespondentin Sabine am Orde, mit Parlaments-Korrespondent Stefan Reinecke und dem Inlands-Redakteur Gareth Joswig, der vor Ort in Magdeburg war.

„Bundestalk“ – Der politische Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall wo es Podcasts gibt.