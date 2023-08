taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Schon diesen Monat hat die Menschheit die Ressourcen aufgebraucht, die die Erde in einem Jahr natürlich regenerieren könnte Doch die Angst vor Wandel ist groß.

BERLIN taz | Schon Anfang August hat die Menschheit alle Ressourcen aufgebraucht, die die Erde in einem Jahr natürlicherweise regenerieren könnte. Der sogenannte Erdüberlastungstag, an dem das der Fall ist, bewegt sich fast jedes Jahr ein Stückchen nach vorn. Verena Kern und Sandra Kirchner vom Online-Magazin klimareporter°, mit dem die taz beim klima update° kooperiert, sprechen im Podcast darüber, wie man den Verbrauch von Ressourcen senken könnte.

Außerdem: Umwelt- und Klimaschutz ist vielen Menschen in Deutschland wichtig, ergibt eine Umfrage im Auftrag des Umweltbundesamtes. Viele Menschen stimmen zu, dass Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger werden müssen. Gleichzeitig haben sie aber Angst: Sie befürchten, dass die Transformation ihren Wohlstand bedroht.

Wenn die öffentlich-rechtlichen TV-Sender über die Letzte Generation berichten, geht es nur am Rande um die Klimakrise. Was die Bewegung fordert und was das für die Klimaziele bedeuten würde, wird in den Beiträgen von ARD und ZDF kaum diskutiert, stattdessen wird häufig auf die Form des Protests abgehoben.

