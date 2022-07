taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Arme Länder warten weiter auf Klimageld der Industriestaaten. Derweil streitet die EU über fossiles Gas.

BERLIN/HAMBURG taz | Europa erlebt eine extreme Hitzewelle. Der Umgang mit solchen klimawandelbedingten Extremereignissen lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Die Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will jetzt mit zusätzlichen Fördermitteln für eine bessere Klima-Anpassung in den Städten sorgen. Reicht das?

Kein Durchbruch auf der internationalen Ebene: Anfang der Woche fand der jährliche Petersberger Klimadialog in Berlin statt. Dabei reden wechselnde Regierungen in informellem Rahmen über die Streitpunkte in der Klimadiplomatie – damit diese dann nicht die formellen Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen blockieren. Das betrifft vor allem Finanzfragen. Zum Beispiel: Müssen Industrieländer Schadensersatz im globalen Süden leisten? Ein Knoten gelöst wurde dabei nicht.

Fossile Probleme: Die Europäische Kommission hält eine Gas-Mangellage im Herbst und Winter für wahrscheinlich und will die EU-Staaten nun mit einem Notfallplan zum Sparen verpflichten. Der Vorstoß ist umstritten.

Die taz-Redakteurinnen Susanne Schwarz und Katharina Schipkowski nehmen die Hö­re­r:in­nen im Podcast klima update° mit durch die klimapolitische Woche. Im Wechsel mit Kolleginnen des Online-Magazins klimareporter° besprechen sie die wichtigsten aktuellen Klimanachrichten.

