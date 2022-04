taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Deutschlands Wirtschaft ist 2021 fossiler geworden. Es fehlen Öko-Kraftwerkhersteller. Der globale Methan-Ausstoß ist arg gestiegen.

BERLIN taz | Deutschlands Wirtschaft ist im vergangenen Jahr klimaschädlicher geworden: Die CO 2 -Emissionen sind nicht nur mit der Wirtschaft mit-, sondern stärker gewachsen als diese. Davor hat der Expertenrat für Klimafragen diese Woche gewarnt.

Deutschland gehen diejenigen aus, die Windräder und Solaranlagen bauen. Das will Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ändern. Während er diese Woche ein Statement zu diesem Thema abgab, demonstrierten in Rostock die Mit­ar­bei­te­r:in­nen des letzten Rotorblattwerks in Deutschland. Das soll nämlich bald schließen.

Im vergangenen Jahr gab es einen massiven Anstieg der Methan-Emissionen – so groß wie in keinem Jahr zuvor. Das hat die US-Behörde NOAA gerade ermittelt und bekannt gegeben. Methan ist super treibhauswirksam, aber dafür nur kurz in der Atmosphäre. Den Ausstoß zu verringern, könnte schon mittelfristig helfen, den Temperaturanstieg auf der Erde deutlich zu begrenzen.

Die taz-Redakteurinnen Susanne Schwarz und Katharina Schipkowski nehmen die Hö­re­r:in­nen im Podcast klima update° mit durch die klimapolitische Woche. Im Wechsel mit Kolleginnen des Online-Magazins klimareporter° besprechen sie die wichtigsten aktuellen Klimanachrichten.

