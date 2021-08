taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Deutschland streitet über ein Klimaministerium mit Vetorecht. In Südeuropa gibt es verheerende Brände. Und viele Regierungen sind im Klimaziel-Verzug.

BERLIN taz | Ein Vorschlag sorgt für Wirbel: Die Grünen wollen ein Klimaministerium mit Vetorecht einrichten. Das Ressort soll also Gesetze stoppen können, die dem Paris-Abkommen widersprechen. Von anderen Parteien kommt Kritik. Dabei spricht einiges dafür.

In vielen Ländern am Mittelmeer brennt es. Die Feuer sind besonders heftig und gehen mit einer hohen Feinstaub- und Aerosolbelastung einher. Ein Bündel an Ursachen ist dafür verantwortlich – und die Klimakrise hat ihren Anteil daran.

Frist verpasst: Mehr als 80 Länder haben ihre Klimapläne nicht rechtzeitig aktualisiert – obwohl sie das mit dem Paris-Abkommen versprochen haben und die Frist schon mehrfach verschoben wurde. Und selbst die Länder, die ihre Selbstverpflichtungen schon veröffentlicht haben, sollten nochmal ran, fordern die Vereinten Nationen.

Im Podcast klima update° besprechen wechselnde Jour­na­lis­t:in­nen vom Online-Magazin klimareporter° und aktuell auch der taz jeden Freitag die wichtigsten Klima-Nachrichten der Woche. Darunter sind unsere Klimaredakteurin Susanne Schwarz und Lena Wrba vom Klimahub.

