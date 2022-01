taz-Podcast „Weißabgleich“ : Rassismus in der Pandemie

Corona trifft nicht alle Menschen gleich. People of Color erkranken und sterben häufiger an dem Virus. Woran liegt das?

BERLIN taz | Seit rund zwei Jahren beherrscht Corona die Weltlage. Mit der Pandemie verbunden waren von Anfang an auch Rassismus und Diskriminierung. Zu Beginn der Pandemie stiegen die Angriffe auf asiatisch gelesene Menschen. Und in Großbritannien und in den USA zeigt sich: Schwarze Menschen und people of color erkranken und sterben häufiger am Coronavirus.

Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen und hat viele Gründe. Der taz-Redakteur Cem Odus-Güler hat in Großbritannien den Zusammenhang zwischen Corona und Rassismus aus sozialwissenschaftlicher Perspektive untersucht. Er hat dabei erfahren: Sozioökonomische Faktoren, der Zugang zum Gesundheitssystem und Mikroaggressionen sind zentrale Kriterien für die Frage, wer das Virus wie übersteht.

Doch wie schaut die Datenlage in anderen Teilen der Welt aus? Wieso kratzt der Diskurs über den Zusammenhang von Rassismus und dem Gesundheitssystem in Deutschland nur an der Oberfläche?

In der neuen Folge des taz-Podcasts „Weißabgleich“ sprechen die Redakteurinnen Jasmin Kalarickal und Lin Hierse mit taz-Redakteur Cem Odus-Güler über den Zusammenhang von Rassismus, Corona und weiteren Verwundbarkeiten. Gemeinsam wagen sie einen antirassistischen Blick auf die Pandemie.

