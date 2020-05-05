İbrahim Gökçek'in ölüm orucu sona erdi : „Sorumluluğu üzerimize alıyoruz“

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu sona erdi. Siyasi partiler, Grup Yorum'un taleplerinin takipçisi olacak.

Müzisyen İbrahim Gökçek’in, Grup Yorum üzerindeki siyasi baskıların kaldırılması talebiyle 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu sona erdi. Grup Yorum üyelerinin CHP, HDP milletvekilleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte Salı günü düzenledikleri basın açıklamasında, Gökçek'in ölüm orucunu durdurma kararını aldığını duyurdular. Halkın Hukuk Bürosu avukatları, Grup Yorum’un konser verebilmesi için İstanbul Valiliği’ne bir dilekçe verirken, İbrahim Gökçek’in eşi Sultan Gökçek’in de aralarında bulunduğu tutuklu diğer Grup Yorum üyeleri için de tahliye talebinde bulunduklarını ifade ettiler.

Taz.gazete’nin ulaştığı Grup Yorum avukatlarından Didem Ünsal Bayar, bu kararın Grup Yorum’un özgürce türkü söylemesi için bir başlangıç olduğunu ifade etti: “Malesef Helin'i yaşatamadık. Ancak taleplerin milletvekilleri, aydınlar, sanatçılar tarafından devralınmasıyla birlikte İbrahim’i yaşatabildik. Grup Yorum’un konserlerinin yapılabilmesi ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması gibi taleplerin takipçisi olacağız.“

„Sadece türküler söyledik“

İbrahim Gökçek de Şubat 2019’da İdil Kültür Merkezi’ne yapılan bir polis baskınıyla gözaltına alınmış ve ardından DHKP-C üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı. 18 Haziran 2019 tarihinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Gökçek, 3 Şubat 2020'de ise bu eylemi ölüm orucuna çevirmişti. 14 Şubat'ta mahkeme karşısına çıkan Gökçek, “Sanat için ölümü göze aldık ama ben yaşamak, yeniden gitar çalmak istiyorum. Biz suç işlemedik, elimize silah almadık. Sadece türküler söyledik.“demişti. 24 Şubat 2020’de Adli Tıp’ın “Cezaevinde kalamaz“ raporuyla hapisaneden çıkan ve ev hapsine alınan Gökçek, ölüm orucuna devam etti.

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyelerinin beş talebi vardı: Grup Yorum’un yurtdışında bulunan üyelerinin isimlerinin bakanlığın arananlar listesinden çıkarılması, üç yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması, grubun müzik yaptığı İdil Kültür Merkezi’nin emniyet güçleri tarafından basılmaması, haklarındaki davaların düşmesi ve tutuklu tüm üyelerinin serbest bırakılması. Bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek, Gökçek ile sürdürdüğü ölüm orucunun 288’nci gününde, 3 Nisan tarihinde yaşama veda etti. Cenazesini uğurlayanlar arasında artık konuşmakta bile zorluk çeken İbrahim Gökçek de vardı.

Bölek’in ardından Gökçek’in de durumunun giderek kötüleşmesi sonucu HDP ve CHP'li vekiller ve diğer demokratik kitle örgütleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının adım atması için girişimlerde bulundu. Girişimler sonucu diğer taleplerden vazgeçilmese de, şu aşamada Grup Yorum’un konser vermesine izin verilmesi istendi. İstanbul Valiliği henüz Grup Yorum’un talebine yanıt vermedi.

Gökçek hala yoğun bakımda

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, taz.gazete'ye yaptığı açıklamada düşünce özgürlüğü ve müzik yapma hakkının engellenemeyeceğine vurgu yaparken, “Bizler bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Grup Yorum'un konserlerinin özgürce yapılabilmesi mücadelesini sahipleniyoruz.“ dedi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise Direnişevi'nde yaptığı açıklamada İbrahim Gökçek'in aldığı kararın insan hakları örgütleri açısından umut verici olduğunu söyledi: “Düşünce ve ifade özgürlüğü temel haklardan ve bu ifadelerini özgürce kullanabilecekleri, türkülerini özgürce söyleyebilecekleri bir ortamı yaratmak için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.“

Açıklama sonrası Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek hastaneye götürüldü. Şu anda Beylikdüzü'ndeki Reyap Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altında olan İbrahim Gökçek’in durumunun hala kritik olduğu belirtiliyor.