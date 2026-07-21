dpa | Michael Bröcker verlässt Table Briefings als Chefredakteur und wechselt zu Axel Springer. Er übernehme zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position des übergreifenden Politikchefs der Premium-Gruppe und werde zugleich Chefredakteur von Politico Deutschland, teilte das Medienhaus mit.

Gordon Repinski, der Politico Deutschland als Founding Editor aufgebaut habe, wechsle in die für ihn neu geschaffene Position des „International Political Anchor“ der Premium-Gruppe, hieß es in der Mitteilung. Dort werde er führende Köpfe aus Politik und Wirtschaft interviewen und unter anderem eine eigene Talkshow auf „Welt“ erhalten.

Umbau bei „Politico Deutschland“

Annett Meiritz wechselt zudem vom Handelsblatt zu Axel Springer. Sie soll den Angaben zufolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt stellvertretende Chefredakteurin von „Politico Deutschland“ werden. Meiritz war zuvor acht Jahre lang US-Korrespondentin und arbeitete als Parlamentsreporterin für den Spiegel.

Zur Premium-Gruppe von Axel Springer gehören die Marken Welt, Politico Deutschland und Business Insider Deutschland. Bröcker war seit Januar 2024 Chefredakteur von Table Media. Zuvor war er unter anderem Chefredakteur der Rheinischen Post und von „The Pioneer“.

Bereits im April war bekannt geworden, dass auch Helene Bubrowski Table Media als Co-Chefredakteurin verlässt und zur FAZ zurückkehrt. Zum 1. Januar tritt sie in das Herausgebergremium ein und wird den Angaben zufolge als erste Frau Teil der kollektiven Führung der Zeitung.