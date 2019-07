Der Schriftsteller: Geboren am 14. August 1943 im thüringischen Rudolstadt, aufgewachsen in Karlsruhe. Seine Vorfahren stammen aus Böhmen. Studium in Heidelberg, Göttingen und Frankfurt am Main (ohne Abschluss). Seit 1967 freier Schriftsteller in München („Früher begann der Tag mit einer Schußwunde“, 1969), seit Mitte der Neunziger in Wien. Er ist auch Verfasser von Hörspielen und Drehbüchern.

Aktuelles Buch: „Erde und Papier“. Herausgegeben von Claudia Marquardt. Ullstein Verlag, Berlin 2019, 336 Seiten, 24 Euro