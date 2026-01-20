piwik no script img

Wohnsitzauflage für GeflüchteteDie AfD reibt sich die Hände

Susanne Memarnia

Kommentar von

Susanne Memarnia

Brandenburgs Innensenator René Wilke (SPD) will eine Wohnsitzauflage für Geflüchtete, weil ein paar von ihnen in Cottbus Probleme machen. Geht's noch?

Ein Gebäude der Regine-Hildebrandt-Grundschule. Eltern aus Cottbus, besonders von Kindern dieser Schule, hatten vor einigen Wochen mit einem Brief wegen Gewalt im Schulumfeld um Hilfe gebeten
Eltern der Regine-Hildebrandt-Grundschule hatten vor einigen Wochen mit einem Brief wegen Gewalt im Schulumfeld um Hilfe gebeten Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

D er Plan von Brandenburgs Innenminister René Wilke (SPD), Geflüchteten per Wohnsitzauflage vorzuschreiben, wo sie zu leben haben, ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Schließlich sagen die Rechtsextremen schon immer, dass Geflüchtete an sich das Problem sind, egal wofür. Nun übernimmt die Landesregierung das Narrativ. Als Reaktion auf Probleme an einer Cottbusser Schule, wo ein paar Flüchtlingskinder massive Probleme machen, will sie die Bewegungsfreiheit von allen Geflüchteten, die künftig nach Brandenburg kommen, massiv einschränken.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Wenn Kinder in der Schule aggressiv sind, mobben, Mitschüler quälen und so weiter, muss man etwas tun. Aber konkret, mit diesen Familien, in denen die Eltern überfordert, krank oder unfähig sind. Und jeder weiß: In der Regel sind solche familiären Probleme sozial bedingt, die Eltern arm, zu jung, mit zu vielen Problemen behaftet. Und selbst wenn kulturelle Prägungen verstärkend hinzukommen, etwa patriarchale Familienstrukturen, die vor allem Jungs bisweilen keine Grenzen setzen: Täter sind immer Einzelne.

Die Idee, dass man solche Probleme mit ordnungspolitischen Maßnahmen löst, die eine ganze Gruppe qua Herkunft straft, ist unterirdisch. Dass ein SPD-Politiker das als Lösung präsentiert, zeigt, wie rassistisch „die Mitte“ im Land inzwischen denkt. Offenkundig schielt der Innenminister mit seiner Maßnahme auf rechte Wählerschichten. Die AfD, in Umfragen längst stärkste Partei im Land, wird es ihm danken.

Wer zweifelt, ob eine Wohnsitzauflage für Mi­gran­t:in­nen rassistisch ist, mache gerne ein Gedankenexperiment: Kam im Potsdamer Innenministerium jemand auf die Idee, eine Wohnsitzauflage für Nazis einzuführen, nachdem vor zwei Jahren massive Probleme mit rechtsradikalen Jugendlichen im Städtchen Burg bekannt wurden? Oder darauf, solche Nazi-Teens und ihre Familien einer Stadt zu verweisen – so wie es nun der Cottbusser Bürgermeister den schlimmen Familien angedroht hat? Natürlich nicht.

Arme Stadtteile sind migrantische Stadtteile

Besonders skurril an der angekündigten Maßnahme: In Brandenburg, auch in seinen Städten, ist der Ausländeranteil bekanntlich eher gering. Es mögen im Stadtteil Cottbus-Sachsendorf, wo es die massiven Probleme mit gewalttätigen Kindern gibt, 50 Prozent Nichtdeutsche leben, doch dies ist eine absolute Ausnahme. In ganz Cottbus liegt der Ausländeranteil lediglich bei 13,2 Prozent.

Hinzu kommt: Dass Mi­gran­t:in­nen lieber in bestimmte Gegenden ziehen, hat ja Gründe. Wo findet man Arbeit, wo eine günstige Wohnung? Und vor allem: Wo leben schon andere Schwarzköppe, wo gibt es migrantische Ökonomie und Kultur und – wenigstens mentalen – Schutz gegen die vielen AfDler und Nazis im Land? Umgekehrt gefragt: Wie kann man Nichtweißen zumuten, zwangsweise in irgendein Kaff zu ziehen, wo es keine Arbeit gibt, keine soziale Infrastruktur, dafür aber eine ihnen mehrheitlich feindlich gesinnte Bewohnerschaft?

Wie das der Integration förderlich sein soll, bleibt das Geheimnis der Brandenburger SPD und ihres Innensenators.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Susanne Memarnia

Susanne Memarnia

 Redakteurin taz.Berlin
Ressortleiterin der Berlin-Redaktion, zusammen mit Erik Peter. Seit 2003 bei der taz, Themenschwerpunkte sind Migration, Soziales, Antirassismus.
Themen #Wohnsitzauflage #Flucht #Migration
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Steffen Freiberg (SPD, Mitte l-r), Bildungsminister des Landes Brandenburg, René Wilke (SPD), Innenminister des Landes Brandenburg, und Tobias Schick, Oberbürgermeister der Stadt Cottbus und sitzen bei Gesprächen im Stadtteilladen Cottbus-Sachsendorf. Eltern aus Cottbus hatten sich vor einigen Wochen mit einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie um die Sicherheit ihrer Kinder im Schulumfeld fürchten.
Migrationspolitik in Brandenburg Wohnsitzauflage sorgt für Kritik

Brandenburg will eine Wohnsitzauflage für Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis einführen. Der Flüchtlingsrat hält das für integrationsfeindlich.

Pressekonferenz in Cottbus
Migrationspolitik in Brandenburg Wilke zieht die Zügel an

Nach Gewalt an Schulen setzt der Innenminister auf Wohnsitzauflagen, um eine Konzentration von Migranten in Städten wie Cottbus zu verhindern.

Bemalte Fassade in Cottbus
Rechte Angriffe in Cottbus Bündnis ruft zu Demo auf

Mehrere Attacken auf das alternative Wohnprojekt Zelle 79 und einen Jugendklub sorgen für Proteste in Cottbus. Am Freitagabend wird demonstriert.

Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
3
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Reaktionen auf Trumps Zolldrohungen Die EU beginnt sich zu wehren
6
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal