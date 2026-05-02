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Wochentaz-Podcast Trumps größte Abschiebeaktion

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475 Menschen wurden in einer Fabrik verhaftet. Wie schauen Einheimische auf die ICE-Razzia? Und: Ist die Bundesregierung so schlecht wie ihr Ruf?

Sophie Fichtner
Christian Jakob
von Sophie Fichtner, Christian Jakob und Marina Klimchuk

In einem Hyundai-Werk im Süden der USA sollten Koreaner den Arbeitern beibringen, wie man Elektroautos baut. Dann starteten ICE-Beamte eine Razzia. Marina Klimchuk war vor Ort in Ellabell und erzählt, wie die Einheimischen auf den Einsatz blicken.

Außerdem schauen wir nach einem Jahr Schwarz-Rot hinter die Kulissen der Regierung. Welche Bilanz ziehen Mit­ar­bei­te­r:in­nen in den Ministerien? Christian Jakob berichtet im Gespräch mit Sophie Fichtner über die Recherche.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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Themen #wochentaz #Podcast „Reingehen“ #ICE #Friedrich Merz #Schwarz-Rot
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