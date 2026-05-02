Wochentaz-Podcast Trumps größte Abschiebeaktion

In einem Hyundai-Werk im Süden der USA sollten Koreaner den Arbeitern beibringen, wie man Elektroautos baut. Dann starteten ICE-Beamte eine Razzia. Marina Klimchuk war vor Ort in Ellabell und erzählt, wie die Einheimischen auf den Einsatz blicken.

Außerdem schauen wir nach einem Jahr Schwarz-Rot hinter die Kulissen der Regierung. Welche Bilanz ziehen Mit­ar­bei­te­r:in­nen in den Ministerien? Christian Jakob berichtet im Gespräch mit Sophie Fichtner über die Recherche.

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