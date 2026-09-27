Wiesn-Wunsch von Christian Specht„Es könnte aber sein, dass es mir dann doch nicht gefällt“

C hristian Specht, Jahrgang 1969, ist politisch engagiert und setzt sich für mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigung in den Medien ein. Seit 2017 ist er der erste Mensch mit Beeinträchtigung im Vorstand der Lebenshilfe Berlin. Wenn er möchte, zeichnet er uns den „Specht der Woche“.

Das ist die Wiesn, das Oktoberfest in München. Die wurde jetzt das erste Mal von einem grünen Oberbürgermeister eröffnet, von Dominik Krause.

Bei der Eröffnung schlägt der Bürgermeister immer ein großes Bierfass an. Das ist lustig! Aber Markus Söder dürfte es wahrscheinlich trotzdem nicht gefallen haben. Weil es ein Grüner gemacht hat. Wobei: Gegen die SPD hätte er ja vermutlich auch etwas gehabt.

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Auf dem Bild ist außerdem ein Maibaum. Der heißt zwar Maibaum, steht aber trotzdem auch noch auf dem Oktoberfest. Es sieht immer ganz toll aus, wenn so ein Maibaum auf einem Platz aufgestellt wird. Das ist eine tolle Tradition in Bayern.

Die Bierkrüge finde ich auch toll, deswegen mussten die mit aufs Bild. Das Bier ist echt teuer geworden. Die Wirte verlangen jetzt wohl über 14 Euro pro Liter. Die Krüge muss man leider zurückbringen, obwohl sie so schön sind. Klauen sollte man sie lieber nicht. Wenn man erwischt wird, ist das sicher nicht schön.

Mein Wunsch ist, mir das alles mal genau anzugucken, vielleicht als Geburtstagsgeschenk. Ich war nämlich noch nie auf der Wiesn, aber ich will wissen, wie es dort so ist. Es könnte aber sein, dass es mir dann doch nicht gefällt, wenn es ganz voll ist und viele Leute betrunken sind. Manche können sich dann nicht benehmen. Viele Frauen, die dort arbeiten, finden das sicher auch nicht gut, weil sie oft angegrabscht werden. Dabei wollen sie einfach nur Geld verdienen.

Viel besser als das Grabschen sind Lebkuchenherzen. Ich hab auch schon welche geschenkt bekommen, aber alle bis auf eines gegessen. Was draufsteht, weiß ich nicht, aber es hängt bei mir in der Wohnung. Protokoll: Johannes Drosdowski