Z uerst dachte ich, die Regierung wolle Tictac verbieten, um Zuckersucht zu bekämpfen. Es ging leider um Tiktok. Ein Tiktok-Verbot würde mich arbeitslos machen.

Bei uns in Halle 4 glotzen während der Frühstückspause alle wie verrückt auf ihre Handys und knabbern geistesabwesend an ihren Stullen. Ahmet verwechselte sogar die Stulle mit seinem Smartphone und biss in den sauren Apfel seines Apple. Keine Überraschung, denn Social Media macht aus uns nicht gerade Intelligenzbestien.

„Ahmet, du glaubst nicht, was in der Zeitung steht“, rief ich und erschreckte meinen armen Kumpel, der fest eingeschlossen ist im Handy-Knast.

„Osman, das eigentlich Unglaubliche ist, dass heute noch ein Mensch Nachrichten auf Papier liest, so wie du“, konterte er höhnisch.

„Ahmet, du weißt doch, dass ich damit mein Geld verdiene“, entgegnete ich nicht ganz ohne Stolz.

„Es würde sich auch niemand ohne Geld so ein Stück Papier vor die Nase halten“, lachte er.

Seit drei Monaten schufte ich nicht mehr am Fließband, sondern sitze acht Stunden im Pausenraum und tue so, als lese ich die Zeitung.

Täglich bestaunen mich verschiedene Schulklassen, weil ich eine Zeitung anschauen kann. Meister Viehtreiber hofft so, sein Nachwuchsproblem in Halle 4 zu lösen.

Es begann damit, dass unsere zwei neuen Lehrlinge mich im Pausenraum mit einer Zeitung sahen und dachten, ich sei ein KI-gestütztes 3D-Hologramm, das die Frühstücksräume der Autofabriken vor 3.000 Jahren optisch darstellt.

„Was hat er denn so Komisches in der Hand, Digga?“, fragte Mette-Marit.

„Was fragst du mich, Digga?“, meinte Kasper-Justin und hämmerte sofort auf sein Handy. „Es ist eine Zeitung“, jubelte er.

„Zeitung? Was ist das?“, fragte sein Kumpel Digga.

„Eine Erfindung von Jesus.“

„Nein, der ist doch mit einem Kreuzfahrtschiff gegen einen Berg geknallt und rettete damit zwei Dinosaurier.“

Ich war schwer beeindruckt, dass die Kids Wörter wie Zeitung, Jesus und mit etwas Glück Arche Noah kannten.

Da entdeckte Mette-Marit die Überwachungskamera links oben an der Decke.

„Krass, das Hologramm wird live gestreamt. Aber ich finde nichts.“ Sofort tippte er ins Handy und rief stolz: „Ist erledigt, Digga! Die Kamera oben hab ich gehackt. Jetzt können sich alle das Hologramm reinziehen.“

Am nächsten Tag kamen drei Schulklassen, um mich, den letzten Mohikaner mit der Zeitung, zu bewundern.

„Kann man das Hologramm anfassen, Digga?“, fragte ein Schüler und schnappte sich meine Nase.

„Bei Japsen sind Puffs voll mit Hologramm-Braut“, entpuppte sich sein Digga als internationaler Bordell-Experte.

„Der hier ist ein Ötzi, Digga. Der Ötzi-Türke“, zitierte ein anderer Schlaumeier aus Tiktok. „Der kam vor 2.000 Jahren mit ’nem Moped nach Wien, um zu erobern. Den poste ich mal.“

Ich war begeistert, welches unglaubliche Wissen die Jugendlichen dank Tiktok angehäuft hatten. Nur stimmen Jahreszahlen und Namen nicht immer ganz.