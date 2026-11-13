afp | UN-Generalsekretär António Guterres hat die Milliardengewinne von Energiekonzernen infolge hoher Rohöl- und Erdgaspreise als „moralisch inakzeptabel“ bezeichnet. „Die Regierungen müssen die Interessen ihrer Bevölkerungen schützen – nicht die Interessen einer Gruppe von Unternehmen“, sagte Guterres der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag am Rande der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya. Zugleich prangerte er Regierungen wie die des Gastgeberlandes Türkei für neue Projekte im Bereich fossiler Energieträger an: Diese ergäben „überhaupt keinen Sinn“.

Der scheidende UN-Generalsekretär sagte, es sei „absurd“, dass neun große Energiekonzerne in einem Quartal durch die gestiegenen Rohöl- und Erdgaspreise 95 Milliarden Dollar (knapp 86 Milliarden Euro) an Gewinn erzielten, während viele Menschen Schwierigkeiten hätten, die Heizungs- und Tankrechnungen zu begleichen. Guterres räumte ein, dass es sich um „verfestigte Interessen“ handele, die „nicht leicht zu besiegen“ seien.

Unter anderem der britische Ölkonzern BP hatte Ende Oktober bekannt gegeben, dass er wegen der hohen Rohölpreise infolge des Irankriegs seinen Nettogewinn von Juli bis September vervierfacht habe: Dieser stieg von 1,16 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 4,7 Milliarden Dollar. Shell in Großbritannien und TotalEnergies in Frankreich meldeten Ende Oktober ebenfalls Milliardengewinne im dritten Quartal. Der Gewinn von TotalEnergies erhöhte sich auf die Rekordsumme von 8,3 Milliarden Dollar – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresquartal.

Guterres, dessen Amtszeit am 31. Dezember endet, hat in der Vergangenheit wiederholt Öl- und Gaskonzerne kritisiert. Die Klimakonferenz COP31 in Antalya ist seine letzte als UN-Generalsekretär. In seiner Rede zur Eröffnung des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs im Rahmen der Klimakonferenz hatte er am Mittwoch in scharfem Ton zur Abkehr von fossilen Energieträgern aufgerufen: Diese müssten „den Weg der Dinosaurier gehen“, die vor Millionen Jahren ausstarben. „Die Dinosaurier hatten keine Lobby, aber die fossilen Brennstoffe haben eine“, sagte der 77-Jährige.

Scharfe Kritik am Gastgeberland

Guterres kritisierte im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP auch das COP31-Gastgeberland Türkei scharf. „Neue Projekte für fossile Energien ergeben überhaupt keinen Sinn“, sagte der Portugiese. „Selbstverständlich würde ich mir wünschen, dass alle Länder, die an dieser COP teilnehmen, diese Haltung einnehmen würden – einschließlich der Organisatoren.“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdooğan hatte am Montag die Entdeckung von zwei neuen Ölfeldern in seinem Land bekanntgegeben und von „guten Nachrichten“ gesprochen – parallel zum Beginn der Klimakonferenz. Neben der Türkei, die die UN-Klimakonferenz ausrichtet, steht auch Australien in der Kritik, dessen Klimaminister Chris Bowen offiziell die Verhandlungen in Antalya leitet. Die Regierung des Bundesstaats New South Wales treibt per Gesetz den umstrittenen Kohleabbau voran. Australien ist einer der weltweit größten Exporteure fossiler Brennstoffe.

Die meisten Spitzenpolitiker hätten „noch nicht vollständig begriffen“, dass sich die Lage bereits zu einem „Moment der Krise“ zuspitze. Ohne deutliche Einschnitte beim Ausstoß klimaschädlicher Gase sei die Welt zu einer düsteren Zukunft verurteilt. Allerdings habe die Menschheit „die Schlacht noch nicht verloren“. Jetzt sei der Augenblick „zurückzuschlagen“.

Mit dem Pariser Klimaabkommen hatte sich die internationale Gemeinschaft im Jahr 2015 darauf verständigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu beschränken. Aktuellen UN-Prognosen zufolge ist derzeit jedoch eine Erwärmung um 2,6 bis 2,8 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu erwarten. Die 1,5-Grad-Marke ist de facto bereits erreicht und dürfte in den nächsten Jahren überschritten werden.

Der frühere US-Vizepräsident Al Gore bezeichnete Guterres im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP in Antalya als einen „wahren globalen Helden“. Der Klimaschutzlobbyist und Friedensnobelpreisträger sagte, Guterres verdiene „den Dank der ganzen Welt“. Er hoffe, dass der nächste Generalsekretär „seinem Beispiel folgen“ werde.

Fünf Frauen und drei Männer sind im Rennen um die Nachfolge von Guterres als UN-Generalsekretär, darunter die UN-Diplomatin Rebeca Grynspan und der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Guterres hatte sein Amt 2017 angetreten.