piwik no script img

Warnstreik angedrohtErst Eisregen, dann Streik

Verdi kündigt für Montag Warnstreik an. Tram-, Bus- und U-Bahnen sollen ganztägig nicht fahren. BVG spricht von unverhältnismäßiger Eskalation.

Radfahrer und S-Bahn
Da bleibt dann nur Radfahren oder Laufen. Achtung, es ist glatt! Foto: dpa

dpa/taz Die Geduld der Berliner Bevölkerung wird gerade auf eine harte Probe gestellt. Nicht genug damit, dass Eisregen den Tramverkehr über Tage lahmlegte, hat die Gewerkschaft Verdi nun für Montag einen ganztägigen Warnstreik angekündigt. Tram-, Bus- und U-Bahnverkehr sollen den ganzen Tag bestreikt werden. Nur die S-Bahn fährt weiter. Sie wird von der Deutschen Bahn betrieben.

Wie ein Panzer hatte sich der Eisregen in der Nacht zu Montag um die Oberleitungen gelegt und die gesamte Tramflotte in der Hauptstadt zum Stillstand gebracht. Auf Kranwägen stehende BVG-Arbeiter haben versucht, das Netz von 200 Kilometern in den letzten Tagen mit Handarbeitsgeräten Meter für Meter von der Kruste zu befreien. Zwar läuft ein Großteil des Straßenbahnnetzes jetzt wieder, doch übers Wochenende soll es erneut kalt werden. Wer zuletzt aufgrund der Glätte in Berlin auf Bus und Bahn ausgewichen ist, dürfte am Montag auch dort das Nachsehen haben.

Auch in den anderen Bundesländern hat Verdi zu Warnstreiks bei den Verkehrsunternehmen aufgerufen. Hintergrund sind die derzeit bundesweit parallel laufenden Tarifrunden im öffentlichen Nahverkehr.

BVG behält sich rechtliche Schritte vor

Die BVG reagierte mit Unverständnis auf den Warnstreik und kritisierte eine „unverhältnismäßige Eskalation“. „Angesichts der aktuellen Extremwetterlage und der weiterhin bestehenden Herausforderungen, insbesondere im Straßenbahnbetrieb, gefährdet die stundenlange Arbeitsniederlegung den Tramverkehr in Berlin erneut“, teilte das Unternehmen mit.

„Die BVG appelliert an die Gewerkschaft, den Streikaufruf für Berlin in der aktuellen Ausnahmesituation zurückzunehmen und Lösungen am Verhandlungstisch zu finden.“ Gleichzeitig behalte sich das Unternehmen rechtliche Schritte gegen den Arbeitskampf vor.

Die Gewerkschaft wirft der Arbeitgeberseite in den laufenden Verhandlungen eine Blockadehaltung vor. „Der BVG-Vorstand verweigert jede ernsthafte Auseinandersetzung mit der Realität der Beschäftigten“, teilte Verdi-Verhandlungsführer Serat Canyurt mit. „Dabei sind gute Arbeitsbedingungen, unter denen die Kol­le­g*in­nen ihren Beruf auch langfristig ausüben können, zentral, um Beschäftigte im Unternehmen zu halten.“ Auch in anderen Bundesländern soll es zu Arbeitskämpfen kommen.

Kein Ergebnis nach zwei Verhandlungsrunden

Zwei Gesprächsrunden zwischen den beiden Tarifparteien sind bisher ohne Ergebnis geblieben. Verdi verhandelt derzeit parallel in allen 16 Bundesländern mit den Verkehrsunternehmen. Während sich die Tarifrunde im vergangenen Jahr um mehr Geld drehte, geht es dieses Mal in den meisten Ländern um den sogenannten Manteltarifvertrag, so auch in Berlin. Dieser regelt vor allem die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Verdi fordert unter anderem mehr Urlaubstage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Mindestruhezeit zwischen den Schichten von elf Stunden sowie mehr Urlaubsgeld mit Umwandlungsmöglichkeit in freie Tage. Außerdem will die Gewerkschaft eine Erhöhung der sogenannten Wendezeit auf sechs Minuten ohne Ausnahme. Das betrifft die Zeit, die Fahrerinnen und Fahrer an einer Endhaltestelle haben, bevor sie wieder in die Gegenrichtung aufbrechen.

Der BVG zufolge hat die Gewerkschaft in der ersten Runde ihren Forderungskatalog noch einmal ausgeweitet. Darin enthalten sei auch eine 35-Stunden-Woche, die die Gewerkschaft durchsetzen wolle. Verdi selbst hatte sich bisher nicht dazu geäußert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Verdi #BVG #S-Bahn
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
«Verdi» ist auf einer Streikweste zu lesen, die an der Schranke zu einem Busdepot hängt
Warnstreiks am Montag Viele Räder stehen still, weil Verdi höhere Zuschläge will

Am Montag drohen in vielen Städten Ausfälle im Nahverkehr. Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks auf, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen.

Von Pascal Beucker
Eine LED-Anzeige an einer Berliner Straßenbahnhaltestelle weist darauf hin, dass keine Straßenbahnen fahren
Winter legt Nahverkehr lahm Berlin im Straßenbahnchaos

Eisregen hat die gesamte Tramflotte Berlins zum Erliegen gebracht. Wie kann das sein? Experten üben Kritik. Andernorts läuft es besser.

Von Plutonia Plarre
Kita-Warnstreik in Berlin Von Entlastung nichts zu spüren

Trotz sinkender Kinderzahlen haben sich die Arbeitsbedingungen in den Kitas kaum verbessert. Beim TV-L-Warnstreik fordert Verdi politische Maßnahmen.

Von Jonas Wahmkow
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mietenpolitik in Berlin Der Deckel soll's richten
2
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
3
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
4
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
5
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot
6
Tempel in Jerusalem Die Zankfärse