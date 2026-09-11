Wahlsieg der Rechtsextremen Könnte die AfD in Sachsen-Anhalt Klimapolitik zurückdrehen?

Streit um das Geld, das die Bundesregierung in Klimaschutz steckt: Das kommt vor allem aus dem Klima- und Transformationsfonds – Schwarz-rot will aber Mittel daraus in Milliardenhöhe abzwacken und damit Löcher im Bundeshaushalt stecken. Ist das Zweckentfremdung? Darüber sprechen Susanne Schwarz und Verena Kern im klima update°. Übrigens: Selbst in der Union gibt es mittlerweile kritische Stimmen.

Außerdem hält sich die Regierung auf Anfrage der Linken bedeckt bei der Frage, ob sie weiter 6 Milliarden Euro im Jahr für Klimaschutz und -anpassung in armen Ländern zur Verfügung stellt.

Nach dem Wahlsieg der rechtsextremen AfD in Sachsen-Anhalt herrscht immer noch Ungewissheit darüber, wie es mit der Regierung des Bundeslandes weitergeht. Neben ihren rassistischen Ansichten leugnet die Partei auch den menschengemachten Klimawandel. Was kann sie aus Magdeburg anti-klimapolitisch ausrichten?

Zum Abschluss noch eine gute Nachricht: Noch nie ist in Deutschland so viel Strom aus erneuerbaren Energien produziert worden wie im ersten Halbjahr 2026.

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