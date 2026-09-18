Wahlkampf in Meck-Pomm: Rot endlich wieder vor Braun
SPD und AfD ringen vor Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag um den Sieg. In einer neuesten Umfrage überholt die SPD die AfD erstmals.
reuters/taz | Wenige Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liefern sich die SPD und die AfD einer Umfrage zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In dem am Donnerstag veröffentlichten „ZDF-Politbarometer Extra“ kommt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf 37 Prozent, die AfD auf 36 Prozent. Die Linke käme auf neun, die CDU auf sechs und die Grünen auf fünf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) würde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. Damit hätte die amtierende Regierung aus SPD und Linkspartei knapp keine parlamentarische Mehrheit mehr.
Im Wahlkampfendspurt profitiert die SPD dem Sender zufolge vom hohen Ansehen Schwesigs. Im Vergleich zur Vorumfrage legen die Sozialdemokraten drei Prozentpunkte zu, während die AfD einen Punkt verliert. Der Wahlausgang bleibt jedoch ungewiss, da derzeit noch 21 Prozent der Befragten unentschlossen sind.
Bei der Landtagswahl 2021 war die SPD mit 39,6 Prozent deutlich stärkste Kraft geworden. Die AfD landete damals mit 16,7 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von der CDU mit 13,3 und der Linken mit 9,9 Prozent. Die Grünen lagen bei 6,3 Prozent.
Nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt bangen viele Menschen um die Zukunft, es droht die erste AfD-Regierung. Das wäre eine (weitere) Zäsur für Deutschland. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen
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