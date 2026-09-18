‌reuters/taz | Wenige Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liefern sich die SPD und die AfD einer Umfrage zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In dem am Donnerstag veröffentlichten „ZDF-Politbarometer Extra“ kommt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf 37 Prozent, die AfD auf 36 Prozent. ‌Die Linke käme auf neun, die CDU auf sechs und die Grünen auf fünf Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) würde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen. Damit hätte die amtierende Regierung aus SPD und Linkspartei knapp keine parlamentarische Mehrheit mehr.

Im Wahlkampfendspurt profitiert die SPD dem Sender zufolge vom hohen Ansehen Schwesigs. ‌Im Vergleich zur Vorumfrage legen die Sozialdemokraten drei Prozentpunkte zu, während die AfD einen Punkt verliert. Der Wahlausgang bleibt ⁠jedoch ungewiss, da derzeit noch 21 Prozent der Befragten unentschlossen sind.

Bei der Landtagswahl 2021 war die SPD mit 39,6 Prozent deutlich stärkste ‌Kraft geworden. ‌Die AfD landete damals mit ⁠16,7 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von der CDU mit 13,3 und der Linken ‌mit 9,9 Prozent. Die ‌Grünen lagen bei 6,3 Prozent.