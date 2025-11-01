piwik no script img

Wahlen in TansaniaSchwere Unruhen und ein haushoher Sieg

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan ist mit haushoher Mehrheit im Amt bestätigt worden. Mindestens 800 Menschen starben laut Opposition bei Protesten.

Samia Suluhu Hassan stimmt ab
Samia Suluhu Hassan gibt in Dodoma ihre Stimme ab (29.10.2025) Foto: AP

afp | Bei der von Unruhen mit zahlreichen Toten überschatteten Präsidentenwahl in Tansania ist Staatschefin Samia Suluhu Hassan mit haushoher Mehrheit im Amt bestätigt worden. Den am Samstag im staatlichen Fernsehen verkündeten Endergebnissen zufolge kam Hassan auf 97,66 Prozent der Stimmen und gewann sämtliche Wahlkreise. Laut der größten Oppositionspartei Chadema wurden bei den Protesten mindestens 800 Menschen getötet. Hassan verurteilte hingegen Gewalt durch Demonstranten.

Die Chadema-Partei war von den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Mittwoch ausgeschlossen worden und hatte die Bevölkerung zum Boykott des Urnengangs aufgerufen. Im Zuge der Abstimmung kam es im ganzen Land zu heftigen Protesten. "Nicht weniger als 800 Menschen" seien seit Mittwoch von Sicherheitskräften getötet worden, teilte die Partei der Nachrichtenagentur AFP mit.

Aus Sicherheits- und Diplomatenkreisen in Daressalam, dem Regierungssitz des ostafrikanischen Landes, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass es "hunderte Tote" gegeben habe. Die Zahl der Opfer könne landesweit "vielleicht 700 bis 800" betragen, hieß es.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst besorgt" angesichts der Berichte über die zahlreichen Toten und Verletzten. Der tansanische Außenminister Mahmoud Thabit Kombo bestritt die Anwendung von "übermäßiger Gewalt". Seiner Regierung lägen keine Zahlen zu Todesopfern vor.

"Welle des Terrors" vor den Wahlen

Staatschefin Hassan verurteilte ihrerseits Gewalt, die von den Demonstranten ausgegangen sei. "Diese Zwischenfälle sind überhaupt nicht patriotisch", sagte sie im Staatsfernsehen.

Menschenrechtsgruppen hatten Hasssan bereits vor den Wahlen vorgeworfen, für eine "Welle des Terrors" verantwortlich zu sein, darunter zahlreiche Entführungen. Hassan hatte das höchste Staatsamt nach dem Tod von Ex-Präsident John Magufuli im Jahr 2021 übernommen und wollte nun mittels der Wahl ihre Position festigen.

Chadema-Sprecher John Kitoka bezeichnete das Wahlergebnis jedoch als "Verhöhnung des demokratischen Prozesses" und forderte Neuwahlen. Er betonte, dass seine Partei womöglich zu "nationalen Protesten" aufrufen werde. Chadema-Chef Tundu Lissu war im April festgenommen worden. Ihm wird wegen des Vorwurfs des Landesverrats der Prozess gemacht. Lissu droht die Todesstrafe.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Tansania #Samia Suluhu Hassan #Wahlen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drei bewaffnete mit Helmen stehen vor einem halbverbrannten Wahlkampfposter
Schwere Unruhen in Tansania „Das ist eine Revolution“

Berichte über 165 Tote bei den landesweiten Protesten in Tansania seit den Wahlen am Mittwoch. Aktivisten aus Kenia wollen sich anschließen.

Von Alloyce Kimbunga
Wahlen in Tansania Die Wut der Jugend entlädt sich auf der Straße

Am Wahltag in Tansania explodiert die Gewalt in zahlreichen Städten, es gibt Tote und Sachschäden. Die Proteste dauern auch danach noch an.

Von Alloyce Kimbunga
Schulkind in Senegal
Freiwilliges Soziales Jahr Moderner Kolonialismus im Mantel der Entwicklungshilfe
Gastkommentar von Nick Ennulat

Knapp drei Wochen Schnellkurs braucht es, um im Globalen Süden Englisch unterrichten zu dürfen. Das kann nicht reichen, um die Kinder effektiv zu unterrichten.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
2
Kontroverse um Ehrung für Imam Ein Brückenbauer unter Druck
3
Fast vier Jahre Krieg in der Ukraine Wenigstens Waffenstillstand
4
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
5
Proteste gegen Hype-Kaffee „LAP will das Red Bull des Kaffeesektors werden“
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel