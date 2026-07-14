Erling Haaland hat die WM verlassen. Der Stürmer aus Norwegen ist ohne Zweifel einer der Gewinner des Turniers. Seinem Instagram-Account folgen 22 Millionen Menschen mehr als vor dem ersten Spiel der Norweger am 17. Juni gegen Irak. 68 Millionen Fans hat er nun dort. Die Videos auf seinem Youtube-Kanal sind während der WM um die 10 Millionen mal angeklickt worden. Vor dem Turnier waren die Zugriffszahlen nur halb so hoch. Ach ja: Sieben Tore hat er auch noch geschossen, mit seinem Team Brasilien aus dem Turnier geworfen und hätte im Viertelfinale um ein Haar England geschlagen.

Die taz bei der Fußball-WM Der Ball ist rund und die taz ist ihm dicht auf den Fersen. Unsere Reporterin Alina Schwermer ist auf einem Roadtrip (meist) per Bus und berichtet in Reportagen und in ihrem Blog – manchmal auch aus den Stadien, aber noch viel öfter über alles drumherum. Alle Spiele werden von ausgeschlafenen tazler:innen für Sie hier in „Alle Spiele“ kurz zusammengefasst. Dann gibt es das ganz geheime Tagebuch von Fifa-Dingsbums Gianni Infantino. Und alles andere rund um die WM finden Sie hier.

Nun ist er nach Norwegen zurückgekehrt und kann die Berichterstattung verfolgen, die sich damit beschäftigt, wie er zu dem ausgestopften Waschbären gekommen ist, den er unter dem Arm hatte, als er in Oslo das Flugzeug verlassen hat, in welchem das norwegische Team aus den USA nach Hause geflogen war. In seinem Vlog auf Youtube hatte er seinen Besuch im Wild Bill’s Western Store von Dallas bereits ausführlich dokumentiert. Dort ist zu sehen, wie er die verschiedensten Cowboyhüte probiert, wie seine Initialen schließlich in jenes Exemplar gebrannt wurden, für das er sich entschieden hat.

Dann ist noch zu sehen, wie er Cowboystiefel anprobiert. Am Ende posiert er in imposanten Stiefeln aus Schlangenleder, seinem neu erstandenen Hut und einem T-Shirt mit der Aufschrift: „Y'all can kiss my Dallas“. Die New York Times ist der Geschichte nachgegangen und nun weiß man, dass der Westernshop mittlerweile auch ins Ausland liefert, weil so viele Bestellungen aus aller Welt eingegangen sind.

Auch die Nachfrage nach ausgestopften Waschbären sei jetzt sehr groß, haben die Reporter von den Ladeninhabern erfahren. Doch da gebe es Nachschubschwierigkeiten. Ein solches auf ein Brett montiertes Tier, das an einer Flasche Gin nuckelt, wie es Haaland für 750 Dollar gekauft hat, ist eben keine Massenware. Der Präparator, mit dem der Laden zusammenarbeitet, sei in Rente gegangen, wird vermeldet.

Derweil läuft eine Abstimmung in Erling Haalands Instagram-Story. „Wie soll mein neuer Kumpel heißen?“, fragt der 25-jährige Fußballer da seine Fans: „Cowboy, Ranger, Tex oder R.O.W. (Raccoon on Wheels)“. Vielleicht hat er bis 23. August ja einen Namen für sein Souvenir gefunden. An diesem Tag beginnt für seinen Klub Manchester City mit einem Spiel gegen Bournemouth die Premier-League-Saison und es geht endlich wieder um Fußball.