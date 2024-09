Vorfall in München : Schüsse vor NS-Dokuzentrum

In der Nähe des NS-Dokuzentrums in München erschießt die Polizei einen Mann. Er soll mit einer Langwaffe auf Polizisten vor dem Gebäude geschossen haben.

München dpa/rtr/taz | Die Polizei hat in der Münchner Innenstadt bei einem größeren Einsatz in der Nähe des Israelischen Generalkonsulats eine verdächtige Person niedergeschossen. Beamten hätten dort am Vormittag mehrere Schüsse abgegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hieß es, der Tatverdächtige sei bei dem Schusswechsel schwer verletzt worden.

Um kurz nach 11 Uhr teilte Bayern Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit, dass der Tatverdächtige gestorben sei. Die Identität des bewaffneten Mannes, müsse noch geklärt werden.

Hinweise auf weitere Verdächtige gibt es laut Polizei nicht.

Durch Polizeikräfte wurde eine Person gesehen, „die augenscheinlich eine Schusswaffe trug“, schrieb die Münchener Polizei am Vormittag auf X. „Die Einsatzkräfte setzten die Dienstwaffen ein, die Person wurde getroffen und verletzt.“ Aktuell gebe es keine Hinweise zu weiteren Verletzten.

Der Bild zufolge soll der Verdächtige mit einer Langwaffe vor dem NS-Dokuzentrum vorgefahren sein. Dort soll er auf Standposten der Polizei vor dem Gebäude geschossen haben. Die Beamten erwiderten demnach das Feuer.

Der Mann habe eine Langwaffe bei sich gehabt, bestätigte ein Polizeisprecher gegen 11 Uhr am Vormittag. Fünf Beamte seien am Schusswechsel beteiligt gewesen, es gebe inzwischen aber keine aktiven Tathandlungen mehr. Man untersuche noch das Fahrzeug des Verdächtigen.

Die Polizei ist nach eigene Angaben mit zahlreichen Kräften und einem Hubschrauber in dem Bereich rund um das Generalkonsulat und das NS-Dokuzentrum im Einsatz. Zeugen hatten von mehreren Schüssen in dem Areal berichtet. Der SZ-Journalist Ronen Steinke postete auf X ein Video aus dem Einsatzbereich, auf dem zahlreiche Schüsse zu hören sind.

Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, den Bereich zu meiden. Straßensperren wurden eingerichtet.

Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972

Die Hintergründe des Einsatzes am Jahrestag des Olympia-Attentats in München im Jahr 1972 waren zunächst nicht bekannt. Am 5. September 1972 erschossen palästinensische Terroristen im Olympischen Dorf zwei Männer und nahmen neun Geiseln. Rund 18 Stunden später endete ein Befreiungsversuch mit dem Tod der neun israelischen Geiseln, eines Polizisten und von fünf der Attentäter. Die Terroristen wollten mehr als 200 Gefangene in Israel und die RAF-Terroristen Andreas Baader und Ulrike Meinhof freipressen.

Im nahe gelegenen Israelischen Konsulat habe es am Morgen eine Gedenkfeier zum Olympia-Attentat in München 1972 gegeben, teite das israelische Außenministerium mit. Deshalb sei es den Angaben zufolge nicht geöffnet gewesen. Niemand vom Personal sei bei dem Vorfall am Vormittag verletzt worden.

Anm. der Redaktion: Der Text wurde je nach Entwicklung der Nachrichtenlage aktualisiert.