piwik no script img

Vom Wedding ins MusikinstrumentenmuseumWo die Mighty Wurlitzer ertönt

von Aleksandar Zivanovic

Im Wedding ticken Busse und einige Einwohner im Rhythmus vergangener Kolonialzeiten, während eine dreistöckige Orgel in Tiergarten Laune macht.

Die Skulptur eines Klavierspielers in einem Brunnen auf einem Platz
„Busse sind manchmal langsam im Kopf“: Der Martha-Ndumbe-Platz in Berlin, Ortsteil Wedding Foto: Jürgen Ritter/imago

F reitagabend in Wedding, am Martha-Ndumbe-Platz. Der Bus zeigt noch den alten Namen an: „Nettelbeckplatz“. Busse sind manchmal langsam im Kopf, denn der Platz wurde bereits im Sommer umbenannt. Etwa hundert Menschen feierten das mit Musik und Vorträgen. Es wurde erklärt, wer Martha Ndumbe war. Sie wurde 1909 in Berlin geboren, afro-deutsch, 1945 wurde sie von den Nazis im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet.

Es wurde auch erklärt, wer Johannes Nettelbeck war. Geboren 1738, gestorben 1824. Im Kaiserreich fand man ihn toll, deswegen benannte man 1884 den Platz nach ihm. Ein Held, Symbolfigur des Widerstands gegen Napoleon. Außerdem war er aktiv am Sklavenhandel beteiligt und verdiente gut daran. Auch in der Nazizeit fand man ihn noch toll. Ein paar Meter entfernt von der Veranstaltung sagte eine Frau, die im Sommer fast immer mit ein oder zwei Bierchen auf einer der Bänke auf dem Platz sitzt, leise zu ihren drei Trinkkumpanen: „Also für mich bleibt ditte hier der Nettelbeckplatz, das kann ich dir aber sagen.“

Nicht weit vom Platz liegt die Bar B-Side. Früher arbeitete dort meist Michael, Amerikaner und Besitzer der Bar. Er wusste viel über Bier, Wein und Punk-Musik. Michael ist seit ein paar Monaten nicht mehr da. Die Bar ist jetzt in neuen Händen, sieht aber immer noch genauso aus wie früher. Sie heißt auch noch so. Das Publikum spricht weiterhin meist Englisch. Am Tresen neben mir wird über Europa geredet, über Merz und Trump, und darüber, dass Berlin schwierig ist für Neuankömmlinge.

Blicke im Nacken beim Betrachten der Stradivari

Am Samstagvormittag im Musikinstrumentenmuseum. „Woher kommen Sie?“, fragt mich eine freundliche Person, die im Museum arbeitet und ein bisschen Small Talk machen will. Ich sage: „Jugoslawien“, obwohl das nicht ganz stimmt. Fortan wirke ich ein wenig verdächtig. Vielleicht liegt es auch an meiner Wollmütze. Ich schaue mir eine Stradivari etwas genauer an. Das bleibt nicht unbemerkt, ich spüre Blicke in meinem Nacken.

Dann plötzlich Glockengeläut. Ho, ho, ho. Let it snow! Die Mighty Wurlitzer erklingt, deshalb bin ich hierhergekommen. Der Architekt Hans Scharoun hat das Museum um diese riesige Kinoorgel herum gebaut – so groß ist sie. Sie ist im Museum über drei Stockwerke verteilt: unten im Keller die Technik, oben im ersten Stock, drei Großkammern, in denen sich riesige Pfeifen, Pauken und Hupen befinden. In der Mitte und zentral im Museum der weiße Spieltisch. Dort sitzt Jörg Joachim Riehle an den Tasten und 205 Registern.

Riehle ist Orgelexperte. Er erzählt, dass die Orgel 1.228 Pfeifen hat und gebaut wurde, um ganze Orchester in Kinos zu ersetzen. 1929 kaufte Werner Ferdinand von Siemens sie in den USA und ließ sie in seine Villa nach Lankwitz liefern – für 85.000 Dollar. Heute wären das laut Online-Inflationsrechner ungefähr 1,6 Millionen Dollar.

Er lässt die Orgel donnern, Vögel zwitschern oder Dracula anklopfen. Es macht großen Spaß

Riehle spielt „Interstellar“ von Hans Zimmer, die Titelmelodie von Harry Potter und schließlich „Last Christmas“ von Wham!. Zwischendurch erzählt er Geschichten über die Erfinder der Mighty Wurlitzer, lässt die Orgel donnern, Vögel zwitschern oder Dracula anklopfen. Es macht großen Spaß.

Am Sonntag trinken wir im Wedding Kaffee. Es ist nicht sehr kalt, warm aber auch nicht. Einer kommt mit Badelatschen und Bademantel herein. Er hat enorm viele Brusthaare, einen Laptop unterm Arm und eine Sonnenbrille auf. Er setzt sich an den Tisch, nippt am Kaffee und beginnt zu tippen. Es sieht nach Arbeit aus.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Aleksandar Zivanovic
Themen #Ausgehen und Rumstehen #Berlin-Wedding #Postkolonialismus #Orgel #Expats
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick auf den Tresen im Berliner Schwulenclub SchwuZ
Abschied vom SchwuZ Immer ungeprobt oder overthinked
Kolumne Ausgehen und Rumstehen von Peter Weissenburger

Der Queer-Club SchwuZ in Berlin-Neukölln ist insolvent und schließt. Doch bei aller Melancholie: Eine Clubnacht ist keine Trauerfeier.

Eine Herder beiger Kühe auf einer Wiese vor einem Wald
Ausgehen und rumstehen von Hilka Dirks Wie schlafen eigentlich Herdentiere?
Kolumne Ausgehen und Rumstehen von Hilka Dirks

Am Wochenende kriecht die Müdigkeit in den Kopf und mit ihr Gedanken über das Wesen der Tiere, der Menschen und des Kulturprekariats.

Ein selbstgemachtes Straßenschild mit der Aufschrift Anna-Mungunda-Straße im Büro der Dekoloniale in Berlin
Dekoloniale Straßenumbenennungen Petersallee endlich Geschichte

Die Umbenennung der Straße in Maji-Maji-Allee und Anna-Mungunda-Allee ist rechtskräftig. SPD-Politiker Schulz kritisiert lahmen Bezirk Mitte.

Von Susanne Memarnia
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
2
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
3
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
4
Anklage wegen Hitlergruß Unglaublicher Verdacht: Ist der Rechtsextreme ein Nazi?
5
Rechtsextremer Wahlsieg in Chile Der Pinochetismus ist zurück
6
Ende von Musikvideos auf MTV Social Media Killed the Music-TV-Star