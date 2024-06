Viraler Song auf Tiktok „The Spark“ : Den Funken wiederfinden

Irische Kids haben einen Song über Empowerment aufgenommen und feiern dazu ab. Daran nehmen sich Erwachsene auf Social Media ein Beispiel.

Seit ein paar Wochen sorgt eine Gruppe von neun- bis elfjährigen Kindern für einen extremen Ohrwurm in sozialen Medien. Bereits im Mai nahmen die irischen Schulkinder den Song in ihrem eigenen Vereinsstudio in Cork auf. Heute nutzen ihn viele als Vorlage für Videos auf Instagram und Tiktok. Der schnelle DnB-Hit „The Spark“ wurde für C­ruinniú na nÓg geschrieben, den jährlichen Feiertag jugendlicher Kreativität der dieses Jahr am 15. Juni stattfindet.

Zu schnellem Beat sieht man motivierte und talentierte Kinder, die offensichtlich Spaß haben. Die Lyrics kommen ohne Schimpfwörter aus, sondern drehen sich darum, wie man junge Menschen em­powern kann. Sätze wie „Kinder an die Macht“ und „Ich geh meinen eigenen Weg und fühle mich super slay“ etwa. Das alles natürlich im schönsten irischen Dialekt: „We got the energy, we’ll tell you all aboouwwd it“.

Dieser große Spaß ist auch schon das Erfolgsrezept für den Tiktok-Trend: Angesichts vieler Krisen und Zukunftsängste von jungen Menschen sieht man viel zu selten, wie sie einfach Fun haben. Deshalb steigen nun auch Erwachsene auf Social Media mit ein: „Vor 5 Minuten hattest du noch Beklemmungen, aber ein paar irische Kinder haben dir geholfen, den Funken wiederzufinden“, steht etwa bei einem Video einer ekstatisch tanzenden Person.

Die Produktion des Videos war ein Gemeinschaftsprojekt: Die Kinder aus Cork, die als Kabin Crew auftreten, arbeiteten mit einer weiteren Jugend-Rap-Crew aus Lisdoonvarna zusammen. Im Video treten an die zwanzig Kids in Neonfarben, mit Leucht­stäben und Fischerhüten auf. „Alle haben uns angeschaut, als wären wir nicht ganz normal“, sagte Heidi, eine Teilnehmerin, der New York Times. Tipp: Schneiden wir uns eine Scheibe davon ab und tanzen selbst mal wieder ohne Drogen und Stress und mit lustigem Partyhut.

„The Spark“, produziert von Kabin Studio, auf Youtube