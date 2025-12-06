piwik no script img

Verurteilter Ex-Präsident BrasiliensBolsonaro ernennt Thronfolger

Der Senator Flávio Bolsonaro will sich Ende 2026 um das Amt des Staatspräsidenten bewerben. Sein Vater, Häftling Jair Bolsonaro, habe ihn zu seinem politischen Erben erkoren.

Mann mit Mikrofon reckt die Faust
Senator Flavio Bolsonaro, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, soll es für Brasiliens extreme Rechte regeln Foto: Bob Karp/dpa

kna | Die Familie Bolsonaro will Brasiliens Politik auch in Zukunft erhalten bleiben. Senator Flávio Bolsonaro (44) hat am Freitag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl Ende 2026 bekanntgegeben, wie Medien berichteten. Sein Vater habe ihm dafür Grünes Licht gegeben. Jair Messias Bolsonaro (70), der Brasilien von 2019 bis 2022 regierte, sitzt seit kurzem nach einer Verurteilung zu mehr als 27 Jahren Haft wegen Putschversuchs im Gefängnis.

„Ich bestätige die Entscheidung des größten politischen und moralischen Führers Brasiliens, Jair Messias Bolsonaro, mir die Aufgabe zu übertragen, unser nationales Projekt fortzusetzen“, schrieb Flávio Bolsonaro auf der Plattform X. Er nehme „Gottes Auftrag“ an, Brasilien und seinem Vater „Gerechtigkeit zu bringen“. Bolsonaro will für die rechte Partei PL (Partido Liberal) antreten, in der sein Vater noch immer viel Einfluss hat. Die Parteiführung hat bereits erklärt, dem Wunsch entsprechen zu wollen.

Drei Brüder – x Ermittlungen

Genau wie seine drei Brüder wurde Flávio bereits als Jugendlicher von seinem Vater auf eine politische Karriere vorbereitet. Als ältester Sohn wird er in der Familie als „01“ bezeichnet. Bruder Carlos („02“) ist Abgeordneter in Rio de Janeiro, Bruder Eduardo („03“) Abgeordneter im Kongress und Bruder Renan („04“) Abgeordneter einer Stadt im Süden Brasiliens. Gegen alle Brüder wurde bereits wegen verschiedener Vorwürfe von der Justiz ermittelt.

Eduardo Bolsonaro, der sich in den USA aufhält, ist wegen versuchter Einflussnahme auf die Justiz angeklagt. Er hatte die US-Regierung überredet, Druck auf brasilianische Behörden auszuüben, um seinen Vater freizubekommen. Dieser soll Ende 2022 einen Putsch gegen den gewählten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva geplant haben.

Gehälter für erfundene Angestellte

Auch gegen Flávio Bolsonaro, der nun Präsident werden will, wurde in zahlreichen Fällen ermittelt. So soll er als Abgeordneter in Rio Gelder unterschlagen haben, indem er Personen zum Schein als Assistenten einstellte und sich deren Gehälter aushändigen ließ. Auch beschäftigte Flávio einen Ex-Polizisten in seinem Abgeordnetenbüro, der später als Chef eines Killer-Rings in Rio aufflog.

Weitere Skandale umfassen ein Schokoladengeschäft, in dem Flávio laut Medien Schwarzgeld gewaschen haben soll. Auch der Kauf einer Luxus-Villa in der Hauptstadt Brasília sorgte für Schlagzeilen. Der Bolsonaro-Sohn bezeichnet die Vorwürfe als Lügenkampagnen. Unter der Präsidentschaft seines Vaters wurden die Ermittlungen eingestellt.

Handeln „im Namen Gottes“

Politisch folgt Flávio der ultrarechten Linie seines Vaters. Wie er spricht er sich für die Freigabe von Waffenbesitz für alle Bürger aus. Auch wettert er gegen die Anwendung von Menschenrechten, die lediglich Kriminelle vor Strafverfolgung schützen sollten. Flávio betont stets, „im Namen Gottes“ zu handeln; ein weiteres Markenzeichen des Bolsonaro-Clans.

Im Lager von Präsident Lula soll Flávios Kandidatur mit Wohlwollen aufgenommen worden sein, berichten Medien. Für den 80-jährigen Lula, der 2026 zum vierten Mal zum Präsidenten gewählt werden will, werde Flávio aufgrund der Geschichte seiner Familie als leichter Gegner wahrgenommen, wird spekuliert. Anderen Kandidaten des rechten Lagers würden eigentlich viel größere Siegchancen zugerechnet, etwa dem Gouverneur des Teilstaates São Paulo, Tarcísio de Freitas (50).

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Jair Bolsonaro #Brasilien #Rechtsextremismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Männer schauen ernst
Brasiliens Expräsident in Haft Immerhin eine Luxuszelle für Jair Bolsonaro

Brasiliens verurteilter Ex-Präsident malträtierte seine Fußfessel. Nun sitzt er in einer Polizeiwache. Seine politischen Gegner feiern.

Von Christine Wollowski
Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro steht am Eingang seines Hauses
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr im Knast

Jair Bolsonaro, der zu 27 Jahren Haft verurteilte ehemalige Präsident des größten südamerikanischen Landes, wollte wohl seine Fußfessel aufbrechen. Nun muss er vom Hausarrest ins Gefängnis.

T-Shirt mit Bolsonaro-Aufdruck
27 Jahre Haft nach Putschversuch Der Messias soll in den Knast

Jair Bolsonaro wurde für einen versuchten Staatsstreich verurteilt. Als erster Ex-Präsident Brasiliens. Was heißt das für seine autoritäre Bewegung?

Von Niklas Franzen
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Schulstreik gegen Wehrpflicht Widerstand ist nicht naiv, sondern notwendig
2
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
3
Kanzlermehrheit für Merz Die Rente ist durch
4
Gentechnik EU schafft Pflicht zur Kennzeichnung ab
5
Ozonloch wird kleiner Mehr Verbote, bitte!
6
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist